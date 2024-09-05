Fenerbahçe'de Jose Mourinho sistemi yükleniyor

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun sistemi oturuyor. "Her ülkenin farklı bir oyun yapısı vardır" diyen Mourinho, Fenerbahçe'de üçüncü ayını doldurdu.
Geride kalan süreçte hem takımını hem rakipleri hem de lig dinamiklerini tanıyan, alışan Portekizli efsane teknik direktör milli aradan sonra çok daha farklı bir futbol hedefliyor.
Mourinho; pas alternatiflerini tıkayarak rakibini çaresiz bırakmak ve kazanılan topları da etkili kullanmak suretiyle sonuca gitmek olarak belirlediği oyun felsefesiyle seri galibiyetler almak istiyor.
Mourinho, futbolcularından şu üç noktaya dikkat edilmesini istiyor:
1- 90 dakika diri kalmalıyız. Rakibi oyundan düşürmeliyiz.
2- Takım savunması güçlü olmalı. Rakibe, bize gol atamayacağını hissettirin.
3- Rakibin final aksiyonlarına kilitlenip kazanılan topları etkili kullanmalıyız.
MİLLİ ARADAN SONRA
'Tecrübeli teknik direktör' ifadesinin adeta sözlükteki karşılığı olan Jose Mourinho, 5. haftayla birlikte uzun pasların da kullanıldığı, hızlı ve dikine hücumların sıklıkla görüldüğü, çok koşan, topa sert bir takım izletmeyi hedefliyor. Portekizli teknik direktör, takımının kafasındaki hedefe hızla yaklaştığına da inanıyor.
MAESTRO FRED
Mourinho; Fred'in oyun aklıyla takımı bir orkestra şefi gibi yönettiğine, o sahada olduğunda Fenerbahçe'nin seviye atladığına inanıyor. İstatistikler de bunu doğruluyor. Ligde üç gol atan Fred kariyerinin en golcü sezonu için iki gole ihtiyaç duyuyor. Yüzde 81 pas isabet tutturan Brezilyalı, maç başına 4 ikili mücadele kazandı, 1.5 şut isabetli şut çekti ve 1.3 anahtar pas atmayı başardı.
Geride kalan süreçte hem takımını hem rakipleri hem de lig dinamiklerini tanıyan, alışan Portekizli efsane teknik direktör milli aradan sonra çok daha farklı bir futbol hedefliyor.
Mourinho; pas alternatiflerini tıkayarak rakibini çaresiz bırakmak ve kazanılan topları da etkili kullanmak suretiyle sonuca gitmek olarak belirlediği oyun felsefesiyle seri galibiyetler almak istiyor.
Mourinho, futbolcularından şu üç noktaya dikkat edilmesini istiyor:
1- 90 dakika diri kalmalıyız. Rakibi oyundan düşürmeliyiz.
2- Takım savunması güçlü olmalı. Rakibe, bize gol atamayacağını hissettirin.
3- Rakibin final aksiyonlarına kilitlenip kazanılan topları etkili kullanmalıyız.
MİLLİ ARADAN SONRA
'Tecrübeli teknik direktör' ifadesinin adeta sözlükteki karşılığı olan Jose Mourinho, 5. haftayla birlikte uzun pasların da kullanıldığı, hızlı ve dikine hücumların sıklıkla görüldüğü, çok koşan, topa sert bir takım izletmeyi hedefliyor. Portekizli teknik direktör, takımının kafasındaki hedefe hızla yaklaştığına da inanıyor.
MAESTRO FRED
Mourinho; Fred'in oyun aklıyla takımı bir orkestra şefi gibi yönettiğine, o sahada olduğunda Fenerbahçe'nin seviye atladığına inanıyor. İstatistikler de bunu doğruluyor. Ligde üç gol atan Fred kariyerinin en golcü sezonu için iki gole ihtiyaç duyuyor. Yüzde 81 pas isabet tutturan Brezilyalı, maç başına 4 ikili mücadele kazandı, 1.5 şut isabetli şut çekti ve 1.3 anahtar pas atmayı başardı.