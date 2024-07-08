Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun kare ası

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jose Mourinho, Admira Wacker karşısında Alexander Djiku, Emre Mor, Bartuğ Elmaz ve Fred'in performansından memnun kaldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun kare ası
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08 Temmuz 2024 07:59
Sezonu 22 Haziran'da açan ve ilk hazırlık kampını Düzce'deki Topuk Yaylası'nda gerçekleştiren Fenerbahçe, çalışmalarını Avusturya'da devam ediyor.

Düzce'deki maçta Petrolul'u 2-1 geçen sarı-lacivertliler, Graz'daki ilk hazırlık karşılaşmasında ise Admira Wacker'le 1-1 berabere kaldı.

Takımı bu karşılaşmalarda daha iyi gözlemleyen Jose Mourinho, bazı oyuncuların performansından memnun kalırken, bazılarına ise eksi yazdı.

Wacker karşısında özellikle Alexander Djiku, Emre Mor, Bartuğ Elmaz ve Fred ortaya koydukları oyunla Portekizli teknik adamın gözüne girdi.

4 İSMİN TAKIMDA TUTULMASINI İSTEDİ

61 yaşındaki çalıştırıcının dört ismi, gelecek sezon takımda tutmak istediği vurgulandı.  




 
 

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