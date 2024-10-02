Fenerbahçe'de Jose Mourinho farkı!

Mourinho'nun Avrupa'nın 3 büyük ligi Premier Lig, La Liga ve Serie A'da şampiyonluk yaşadığı 6 sezonu mercek altına alan TAKVİM çarpıcı detaylara ulaştı. Tecrübeli teknik adam bu 6 sezonun 4'ünde çok benzer başlangıçlara imza atmış. Chelsea'de 2004-2005 sezonuna 7 maçta 5 galibiyet ve 2 beraberlik ile start veren Mourinho yine Inter'in başındaki iki sezonuna da 7 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile başlamıştı. Portekizli hoca, Real Madrid'de 2011-12 sezonunun ilk 7 haftasında da 5 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi yaşamıştı.Başarılı hoca bu 4 sezondan farklı olarak Chelsea'de 2005-2006'da 7'de 7 yaparken, 2014-15'te 6 galibiyet ve 1 beraberlik elde etmişti. Mourinho geçtiğimiz gün basın toplantısında,demişti.