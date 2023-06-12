Fenerbahçe'de Jesus'tan sonra Montella iddiası!

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan sonra teknik adamlık koltuğuna Vincenzo Montella oturacak.
DHA'nın haberine göre; Jesus'un kulüp Başkanı Ali Koç'a kararını yaklaşık 2 hafta önce ilettiği öğrenilirken, kesin ayrılık neticesinde Koç'un Montella ile görüştüğü ortaya çıktı.
Adana Demirspor'un İtalyan hocası ile Ali Koç'un birkaç gün önce bir araya geldikleri ve her konuda anlaştıkları öğrenildi.
Sergen Yalçın, Abdullah Avcı ve Lucescu'nun isimleri çeşitli kaynaklarca ortaya atılırken, Fenerbahçe Yönetimi'nin bu isimlerle temas kurmadığı ve en ciddi adaylarının Montella olduğu öğrenildi.
Öte yandan anlaşmanın yakın zamanda resmen açıklanması bekleniyor.
"YOLA DEVAM ETMİYORUZ!"
Öte yandan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, katıldığı canlı yayında Montella ile yolların ayrıldığını açıkladı. Sancak, "Şu dakika itibar ile Montella ile devam etmiyoruz. Ayrıldık. Hayırlı uğurlu olsun iki taraf için de. Helalleştik. Kendisi de açıklayacaktır. Her zaman kapımızın açık olduğunu söyledik. Vedalaştık. Çok sevdiğim bir insan. Anlaşamadığımız noktalar oldu ama doğaldır. Değerli, Beraber iş yapılabilecek bir adam." dedi.
Sancak ayrıca, "Bir teklif yaptık kendisine. Kendisi dinlenmek istediğini söyleyince üstelemedik. Fenerbahçe'ye gittiğini zannetmiyorum. Daha önce Trabzonspor'la anıldı. Trabzonspor yöneticileri o nezaketsizliği yapmadılar, hepsi bizim dostlarımız. Onu demiştim hatta bazı Trabzonlular bana kızmıştı. Fenerbahçe'nin de böyle bir şey yapacağını düşünmüyorum. Ne Ali Başkan'ım yapar ne yöneticileri yapar. En azından danışırlar. Ama Fenerbahçe'ye önerildiğini biliyorum. Sorulmadığı için gönül koyarım ama Fenerbahçe alırsa hayırlı olsun." sözlerini sarf etti.
DHA'nın haberine göre; Jesus'un kulüp Başkanı Ali Koç'a kararını yaklaşık 2 hafta önce ilettiği öğrenilirken, kesin ayrılık neticesinde Koç'un Montella ile görüştüğü ortaya çıktı.
Adana Demirspor'un İtalyan hocası ile Ali Koç'un birkaç gün önce bir araya geldikleri ve her konuda anlaştıkları öğrenildi.
Sergen Yalçın, Abdullah Avcı ve Lucescu'nun isimleri çeşitli kaynaklarca ortaya atılırken, Fenerbahçe Yönetimi'nin bu isimlerle temas kurmadığı ve en ciddi adaylarının Montella olduğu öğrenildi.
Öte yandan anlaşmanın yakın zamanda resmen açıklanması bekleniyor.
"YOLA DEVAM ETMİYORUZ!"
Öte yandan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, katıldığı canlı yayında Montella ile yolların ayrıldığını açıkladı. Sancak, "Şu dakika itibar ile Montella ile devam etmiyoruz. Ayrıldık. Hayırlı uğurlu olsun iki taraf için de. Helalleştik. Kendisi de açıklayacaktır. Her zaman kapımızın açık olduğunu söyledik. Vedalaştık. Çok sevdiğim bir insan. Anlaşamadığımız noktalar oldu ama doğaldır. Değerli, Beraber iş yapılabilecek bir adam." dedi.
Sancak ayrıca, "Bir teklif yaptık kendisine. Kendisi dinlenmek istediğini söyleyince üstelemedik. Fenerbahçe'ye gittiğini zannetmiyorum. Daha önce Trabzonspor'la anıldı. Trabzonspor yöneticileri o nezaketsizliği yapmadılar, hepsi bizim dostlarımız. Onu demiştim hatta bazı Trabzonlular bana kızmıştı. Fenerbahçe'nin de böyle bir şey yapacağını düşünmüyorum. Ne Ali Başkan'ım yapar ne yöneticileri yapar. En azından danışırlar. Ama Fenerbahçe'ye önerildiğini biliyorum. Sorulmadığı için gönül koyarım ama Fenerbahçe alırsa hayırlı olsun." sözlerini sarf etti.
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