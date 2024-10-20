Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde sakatlandı

Fenerbahçe'de sol bek pozisyonda görev yapan Jayden Oosterwolde, Samsunspor deplasmanında sakatlandı.
Jayden Oosterwolde, karşılaşmanın 73. dakikasında sol ayağına aldığı darbe sonrası oyuna devam edemedi.
Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Jose Mourinho, Jayden Oosterwolde'nin sakatlanmasının ardından Samet Akaydın'ı oyuna soktu.
İLK GELEN BİLGİLER OLUMSUZ
Öte yandan Sercan Hamzaoğlu'nun haberinde, Jaden Oosterwolde ile ilgili gelen ilk bilgilerin olumsuz olduğu belirtildi. Pazartesi günü çekilecek MR'ın ardından Hollandalı futbolcunun durumunun netleşeceği vurgulandı.
Jayden Oosterwolde, karşılaşmanın 73. dakikasında sol ayağına aldığı darbe sonrası oyuna devam edemedi.
Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Jose Mourinho, Jayden Oosterwolde'nin sakatlanmasının ardından Samet Akaydın'ı oyuna soktu.
İLK GELEN BİLGİLER OLUMSUZ
Öte yandan Sercan Hamzaoğlu'nun haberinde, Jaden Oosterwolde ile ilgili gelen ilk bilgilerin olumsuz olduğu belirtildi. Pazartesi günü çekilecek MR'ın ardından Hollandalı futbolcunun durumunun netleşeceği vurgulandı.