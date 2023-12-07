Fenerbahçe'de İsmail Yüksek Ada ekiplerinin radarında!

Fenerbahçe'nin parlayan isimlerinden olan İsmail Yüksek'in adı İngiliz ekipleriyle anılmaya başlandı.
Özellikle Milli Takım'da oynadığı karşılaşmalarla Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini çeken 24 yaşındaki oyuncu için Newcastle United ile Fulham'ın ocak ayında harekat başlatacağı belirtildi.
Fenerbahçe formasıyla 54 maça çıkan milli oyuncu 2 gol ve 3 asist yaptı.
Özellikle Milli Takım'da oynadığı karşılaşmalarla Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini çeken 24 yaşındaki oyuncu için Newcastle United ile Fulham'ın ocak ayında harekat başlatacağı belirtildi.
Fenerbahçe formasıyla 54 maça çıkan milli oyuncu 2 gol ve 3 asist yaptı.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU