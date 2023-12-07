Fenerbahçe'de İsmail Yüksek Ada ekiplerinin radarında!

Fenerbahçe'nin parlayan isimlerinden olan İsmail Yüksek'in adı İngiliz ekipleriyle anılıyor. İşte detaylar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de İsmail Yüksek Ada ekiplerinin radarında!
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07 Aralık 2023 13:20
Fenerbahçe'nin parlayan isimlerinden olan İsmail Yüksek'in adı İngiliz ekipleriyle anılmaya başlandı.

Özellikle Milli Takım'da oynadığı karşılaşmalarla Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini çeken 24 yaşındaki oyuncu için Newcastle United ile Fulham'ın ocak ayında harekat başlatacağı belirtildi.

Fenerbahçe formasıyla 54 maça çıkan milli oyuncu 2 gol ve 3 asist yaptı.

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