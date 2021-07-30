Fenerbahçe'de iki bilet daha kesiliyor! Dirar ve Lemos

Fenerbahçe'de Nabil Dirar ile Mauricio Lemos'un hazırlık maçlarındaki performanslarından memnun olmayan Vitor Pereira, bu iki oyuncuyu da yeni sezon kadrosunda düşünmüyor.

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Fenerbahçe'de iki bilet daha kesiliyor! Dirar ve Lemos
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30 Temmuz 2021 14:26
Nabil Dirar
Nabil Dirar
Fenerbahçe
Mame Thiam, Sadık Çiftpınar, Kemal Ademi ve Oğuz Kağan'ın A takım kadrosundan çıkarılmasının ardından yeni isimlerin de bu listeye girmesi bekleniyor.

Nabil Dirar ile Mauricio Lemos'un hazırlık maçlarındaki performanslarından memnun olmayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın bu iki oyuncuyu da yeni sezon kadrosunda düşünmediği öğrenildi.

G.Fürth ile oynanacak hazırlık maçının ardından bu ikiliye yeni oyuncuların da eklenmesi bekleniyor.




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