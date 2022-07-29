Fenerbahçe için bir Şampiyonlar Ligi macerası daha kâbusa dönüştü. 2008-09 sezonundan sonra ilk kez Devler Ligi'nde yer almak isteyen sarı-lacivertliler, 8 aydır resmi maç yapmayan, kadrosundaki önemli futbolcuların pek çoğunu kaybeden, işgal altındaki bir ülkeyi temsil eden Dinamo Kiev'e yenilerek 2. ön eleme turunda hayallerine veda etti. Fenerbahçe'nin 210 dakikada sadece bir gol atıp elenmesi sonrası eleştiri okları yönetim ve teknik patron Jorge Jesus'a çevrildi. İşte başlıca yorumlar:-Yıllardır yaşanan 'bitirici forvet' eksikliği kendini yine hissettirdi. İki maçta altı net gol pozisyonu harcandı.-Joao Pedro'nun gelişi uzadı, D.Kiev maçlarını kaçırdı.-Şimdiye dek kadroya katılan isimlerden katkı sağlanamadı. İki maçta 126 dakika oynayan yeni transfer King hazır görüntü çizmedi.-Willian Arao yenilen ilk golde hata yaptı. İki maç performansı düşük bulundu.-Lincoln, Emre Mor ve Bruma iki maça da kulübede başladı.-İlk maçta 'kalitesizdi' dediği hücum hattından rövanşta da vazgeçmedi. İrfan Can ve King inadı ters tepti.-İsmail Kartal'dan miras kalan işleyen orta saha kurgusunu bozdu. Zajc-Crespo'yu kullanamadı.-Rövanşta Arda Güler'e süre vermedi.-Sarı kartı bulunan ve riskli oynayan İsmail Yüksek'i kenara almayı tercih etmedi.-Orta sahada oyuncu yığılması sürerken sağ-sol bek, kaleci ve forvet alternatifleri yok.-Kim'in gidişi sonrası stoper transferi geç yapıldı. 9 oyuncu geldi ama en az 4 oyuncu daha alınacak.