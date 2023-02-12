Transfer döneminin 18 Şubat'a kadar uzatılmasının ardından kadroya takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'de en önemli hedef, Chelsea'den Hakim Ziyech...Sarı- Lacivertliler, Ziyech'i sezon sonuna kadar kiralık olarak almak isterken, kulübünü de ikna etmek için görüşmelerini sürdürüyor.Eğer Faslı yıldız konusunda olumlu bir gelişme olmaz ise Beşiktaş'ın da ilgilendiği Karagümrük'lü Borini'ye yoğunlaşılacak.