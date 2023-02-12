Fenerbahçe'de Hakim Ziyech için ikna süreci

Kadrosuna takviye yapmak adına çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Hakim Ziyech transferini bitirmek için temaslarını hızlandırmış durumda.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe'de Hakim Ziyech için ikna süreci
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12 Şubat 2023 09:52
Transfer döneminin 18 Şubat'a kadar uzatılmasının ardından kadroya takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'de en önemli hedef, Chelsea'den Hakim Ziyech...

Sarı- Lacivertliler, Ziyech'i sezon sonuna kadar kiralık olarak almak isterken, kulübünü de ikna etmek için görüşmelerini sürdürüyor.

B PLANI BORINI

Eğer Faslı yıldız konusunda olumlu bir gelişme olmaz ise Beşiktaş'ın da ilgilendiği Karagümrük'lü Borini'ye yoğunlaşılacak. 

 
 

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