Transfer döneminin 18 Şubat'a kadar uzatılmasının ardından kadroya takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'de en önemli hedef, Chelsea'den Hakim Ziyech...
Sarı- Lacivertliler, Ziyech'i sezon sonuna kadar kiralık olarak almak isterken, kulübünü de ikna etmek için görüşmelerini sürdürüyor.
B PLANI BORINI
Eğer Faslı yıldız konusunda olumlu bir gelişme olmaz ise Beşiktaş'ın da ilgilendiği Karagümrük'lü Borini'ye yoğunlaşılacak.
Sarı- Lacivertliler, Ziyech'i sezon sonuna kadar kiralık olarak almak isterken, kulübünü de ikna etmek için görüşmelerini sürdürüyor.
B PLANI BORINI
Eğer Faslı yıldız konusunda olumlu bir gelişme olmaz ise Beşiktaş'ın da ilgilendiği Karagümrük'lü Borini'ye yoğunlaşılacak.