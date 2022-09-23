Fenerbahçe'de Gustavo Henrique herkesi susturdu

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Gustavo Henrique, ilk maçlarında aldığı eleştirilerin ardından gösterdiği performansla büyük beğeni kazandı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Gustavo Henrique herkesi susturdu
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23 Eylül 2022 13:51
Gustavo Henrique
Gustavo Henrique
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de oynadığı ilk maçlarda tutuk kalan yeni transferlerden Gustavo Henrique, bir açıldı pir açıldı.

Avrupa Ligi'nde grupta 2-1 kazandıkları Dinamo Kiev maçında 1 gol+1 asist ile çıkışa geçen Brezilyalı savunmacı, ligde Alanyaspor filelerini de havalandırdı.

Hücum katkısının yanı sıra asıl görevi olan savunmada da oldukça başarılı bir performans çizen Henrique, son 4 maçta 40 ikili mücadelenin 32'sini, 20 hava topunun 16'sını kazandı.

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