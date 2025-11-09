09 Kasım
Kocaelispor-Galatasaray
17:00
09 Kasım
Fenerbahçe-Kayserispor
20:00
09 Kasım
Samsunspor-Eyüpspor
20:00
09 Kasım
Lorient-Toulouse
17:00
09 Kasım
Atalanta-Sassuolo
14:30
09 Kasım
Bologna-SSC Napoli
17:00
09 Kasım
Genoa-Fiorentina
17:00
09 Kasım
Roma-Udinese
20:00
09 Kasım
Inter-Lazio
22:45
09 Kasım
Karagümrük-Konyaspor
14:30
09 Kasım
Angers-Auxerre
19:15
09 Kasım
Celta Vigo-Barcelona
23:00
09 Kasım
Strasbourg-Lille
19:15
09 Kasım
Lyon-PSG
22:45
09 Kasım
FC Utrecht-Ajax
14:15
09 Kasım
NEC Nijmegen-FC Groningen
16:30
09 Kasım
Alkmaar-PSV Eindhoven
18:45
09 Kasım
Metz-Nice
19:15
09 Kasım
Rayo Vallecano-Real Madrid
18:15
09 Kasım
Mallorca-Getafe
20:30
09 Kasım
Valencia-Real Betis
20:30
09 Kasım
Athletic Bilbao-Real Oviedo
16:00
09 Kasım
M.City-Liverpool
19:30
09 Kasım
N. Forest-Leeds United
17:00
09 Kasım
C.Palace-Brighton
17:00
09 Kasım
Brentford-Newcastle
17:00
09 Kasım
Aston Villa-Bournemouth
17:00
09 Kasım
E. Frankfurt-Mainz 05
21:30
09 Kasım
VfB Stuttgart-Augsburg
19:30
09 Kasım
Freiburg-St. Pauli
17:30
09 Kasım
Arca Çorum FK-Iğdır FK
19:00
09 Kasım
Pendikspor-Ümraniye
16:00
09 Kasım
Erzurumspor-Esenler Erokspor
13:30
09 Kasım
A.Demirspor-Keçiörengücü
13:30
09 Kasım
Go Ahead Eagles-Feyenoord
22:00

Fenerbahçe'de gözler Jhon Duran'da!

Beşiktaş derbisinde oyuna sonradan girerek kaydettiği şık golle Fenerbahçe'ye 3-2'lik zaferi getiren Jhon Duran, Kayserispor ağlarını da havalandırmak istiyor.

calendar 09 Kasım 2025 10:26
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de gözler Jhon Duran'da!
Fenerbahçe'nin Al Nassr'dan kiraladığı Jhon Duran sakatlığını tamamen atlatırken takımına katkı vermeye başladı.

23 Ekim'deki Stuttgart maçında 87. dakikada oyuna giren Kolombiyalı golcü, performansıyla Beşiktaş derbisine damga vurdu. Dev maçta 66'da oyuna dahil olan 21 yaşındaki futbolcu, 83'te şık bir vuruşla ağları havalandırarak Kanarya'ya zaferi getirdi.

FORVETE HAREKETLİLİK GETİRDİ


Plzen sınavında 60'ta En Nesyri'nin yerine oyuna giren Duran, forvete hareketlilik getirdi. 90+5'te savunmanın arkasına sarkan Kolombiyalı yıldızı, rakibi ceza sahası içinde yaka paça indirdi. Ancak hakem Allard Lindhout skandal bir kararla penaltıyı vermedi. Süper Lig'de forma şansı bulduğu 3 maçta 1 gol, 1 asistlik performans ortaya koyan Duran, Şampiyonlar Ligi elemelerinde Kadıköy'de Feyenoord ağlarını sallamıştı. Kayserispor sınavında daha çok süre alması beklenen yıldız forvet, gol serisi yakalamak istiyor.

FİZİK GÜCÜNÜ ARTIRDI

58 gün sahalardan uzak kalan Jhon Duran sakatlığın olumsuz etkilerini üzerinden tamamen attı. Teknik direktör Tedesco'nun milli aradan sonra fizik gücünü her geçen gün artıran Kolombiyalı golcüye ikinci yarıda görev vermesi bekleniyor. 

 
 

