Fenerbahçe'de tüm hesaplar perşembe akşamı zafer turu için yapıldı. UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Sevilla'ya karşı 2-0'dan geri dönmek zorunda olan sarı-lacivertliler, ilk andan itibaren gol için oynayacak.Teknik heyetin planları arasında forvetlerin katkısı büyük önem taşıyacak. Burada daveisimleri ön plana çıkıyor.Bu sezon takımın gol yükünü sırtlayan iki deneyimli forvet, Sevilla rövanşında da iş başı yapacak. Sakatlığını tamamen atlatan Batshuayi'nin artık ilk 11'e geri dönmesi bekleniyor.Valencia da teknik heyetin en güvendiği isimler arasında başı çekiyor. Valencia-Batshuayi ikilisi bu sezon takım adına toplamda 31 gol attı, 5 asist yaptı, 36 gole direkt etki etti.Valencia, 33 resmi mata 26 gol 4 asistle oynarken Batshuayi de 24 resmi mücadelede 15 gol kaydedip, 1 asiste imzasını koydu. Avrupa Ligi'nde de Valencia bu sezon 7 maçta 2 gol atarken, Batshuayi de 7 maçta 3 gol buldu.İspanya'da oynanan ilk maçta 90 dakikada tam 11 fırsat yakalayan ama hiç gol atamayan Fenerbahçe'de bu kez tüm hesaplar bol gollü bir galibiyet üstüne kurulu.Zaten tur bileti almak için de en az 3 farklı bir galibiyet gerekiyor. Tüm bu sebepten dolayı Valencia-Batshuayi ikilisi büyük önem taşıyor.Sarı-lacivertlilerde Sevilla maçı öncesi hücum alternatifleri arasında Joao Pedro ve Joshua King de var. İlk maçta Sevilla deplasmanında tam 3 net fırsattan yararlanamayan King hayal kırıklığı yaratmıştı. Pedro ise son bölümlerde süre alsa da etkili olamamıştı.Fakat bu iki isim Kadıköy'deki rövanşta da süre alacak gibi duruyor.