için Milli aradan önce peş peşe yaşanan sakatlıklar büyük bir darbe oldu. Stoperler Rodrigo Becao ve Alexander Djiku'nun yanı sıra İsmail Kartal'ın orta sahadaki vazgeçilmezi, 3 karşılaşmada takımını yalnız bıraktı.Sarı-Lacivertliler, yıldız futbolcunun görev yapmadığı Trabzonspor ve Ludogorets maçlarını kaybetti, Adana Demir ile berabere kaldı. Kasığındaki yırtık nedeniyle tedavisine hemen başlananSambacı, dün takım izinli olmasına rağmen bireysel çalışmalarını sürdürdü.Sağlık ekibi, bugünkü idman öncesinde tecrübeli orta saha oyuncusunun durumunu yeniden kontrol edecek. İsmail Kartal, gelecek haberi bekliyor.Hafta boyunca yapılacak idmanlarda Brezilyalı yakından takip edilecek. İsmail Kartal, Fred konusundaki son kararını cumartesi günü verecek.Sarı-Lacivertli formayla 15 resmi maça çıkan Fred, 5 asiste imza attı.