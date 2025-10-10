Fenerbahçe'de Fred gelişmesi!

Fenerbahçe'de son haftalarda form grafiği düşen Fred, milli arayla birlikte yeniden eski günlerine dönüyor.



Yaklaşık bir aydır mental olarak sıkıntılar yaşayan Brezilyalı yıldız, son 4 karşılaşmaya yedek kulübesinde başlamıştı.



TEDESCO VE EKİBİNDEN MOTİVASYON



Teknik direktör Domenico Tedesco ve ekibi, Fred ile yakından ilgilenerek yeniden motive olmasını sağladı.



"KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM"



Milli arada özel antrenman programı uygulayan futbolcu kondisyon yüklemeleriyle fiziksel olarak da güçlendi. "Kendimi yeniden iyi hissediyorum" diyerek dönüş sinyalleri veren Fred, Karagümrük karşılaşmasıyla 11'de görev alabilir.







