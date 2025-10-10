09 Ekim
Finlandiya-Litvanya
2-1
09 Ekim
Faroe Adaları-Karadağ
4-0
09 Ekim
Beyaz Rusya-Danimarka
0-6
09 Ekim
İskoçya-Yunanistan
3-1
09 Ekim
Malta-Hollanda
0-4
09 Ekim
Avusturya-San Marino
10-0
09 Ekim
Güney Kıbrıs-Bosna Hersek
2-2
09 Ekim
Çek Cumhuriyeti-Hırvatistan
0-0
09 Ekim
Burundi-Kenya
0-1
09 Ekim
Malavi-Ekvator Ginesi
0-0ERT
09 Ekim
Liberya-Namibya
3-1
09 Ekim
Mozambik-Gine
1-2
09 Ekim
Bostvana-Uganda
0-1
09 Ekim
Somali-Cezayir
0-3

Fenerbahçe'de Fred gelişmesi!

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco ve ekibinin özel ilgisiyle yeniden motive olan Fred, Karagümrük maçında ilk 11'e dönebilir.

Fenerbahçe'de son haftalarda form grafiği düşen Fred, milli arayla birlikte yeniden eski günlerine dönüyor.

Yaklaşık bir aydır mental olarak sıkıntılar yaşayan Brezilyalı yıldız, son 4 karşılaşmaya yedek kulübesinde başlamıştı.

TEDESCO VE EKİBİNDEN MOTİVASYON

Teknik direktör Domenico Tedesco ve ekibi, Fred ile yakından ilgilenerek yeniden motive olmasını sağladı.

"KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM"

Milli arada özel antrenman programı uygulayan futbolcu kondisyon yüklemeleriyle fiziksel olarak da güçlendi. "Kendimi yeniden iyi hissediyorum" diyerek dönüş sinyalleri veren Fred, Karagümrük karşılaşmasıyla 11'de görev alabilir. 



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
