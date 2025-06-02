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Fenerbahçe'de forvete rekor transfer: Mitrovic!

Fenerbahçe'nin, Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'in forveti Aleksandar Mitrovic'i kadrosuna katmak için girişimlerde bulunacağı iddia edildi.

calendar 02 Haziran 2025 08:09
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'de forvete rekor transfer: Mitrovic!
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Edin Dzeko'yla yollarını ayıran, Youssef En-Nesyri'yi de satış listesine koyan Fenerbahçe, yaz transfer döneminde kadrosuna bir golcü katacak.

HEDEF MITROVIC


Dünyada ses getirecek hamleler yapmaya hazırlanan sarı-lacivertlilerin ileri uca düşündüğü ilk isim Al-Hilal'in Sırp yıldızı Aleksandar Mitrovic.

AVRUPA'YA DÖNMEK İSTİYOR

Geçen sezon Suudi ekibine 52 milyon 600 bin euro bonservis bedeliyle gelen Mitrovic, yeniden Avrupa'ya dönmek istiyor ve Fenerbahçe de bu durumu fırsata çevirmeyi planlıyor.

20 MİLYON GÖZDEN ÇIKARILDI

Fenerbahçe transfer heyeti, bu hafta içinde 30 yaşındaki golcü için resmi temaslara başlıyor. Sarı lacivertliler, Sırp santrfor için yeni bir bonservis rekoru kırmaya da hazırlanıyor. Piyasa değeri 18 milyon euro olan Mitrovic için Fenerbahçe, 20 milyon euronun üzerinde bir teklifle Suudilerin kapısını çalacak.

BU SEZON NE YAPTI?

Al Hilal ile 36 maçta forma giyen yıldız golcü, 28 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. 

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