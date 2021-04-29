Son haftalarda iyi oynayan ve kazanan kadroda yer alan İrfan Can cezası sebebiyle bu maçta forma giyemeyecek. Bu ismin yerine, çeşitli alternatifler bulunsa da, teknik direktör Emre Belözoğlu'nun kafasında Ferdi Kadıoğlu ön plana çıkıyor.Topa sahip olmak isteyen Belözoğlu, Ferdi'nin teknik kapasitesinden faydalanıp oyunu yine aynı şekilde oynamak istiyor.Kafile ile Alanya'ya giden Mesut Özil'in de yedek kulübesinde maça başlaması bekleniyor. Sakatlanan Nazım'ın yerine iyileşen Gökhan Gönül forma giyecek.Emre Belözoğlu ve ekibi, takımla yaptığı toplantıda, kalan tüm maçları kazanmak zorunda olduklarını ifade etti. Bu nedenle son beş karşılaşmadaki oyun ve felsefe ile sahada olunması gerektiğini isteyen genç teknik adam, sonuç ne olursa pes etmeyeceklerini belirtti.