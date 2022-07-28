Fenerbahçe'de Emre Mor, 32 dakikada çıktı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Emre Mor, Dinamo Kiev maçında oyuna girdikten 32 dakika sonra kenara geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Emre Mor, 32 dakikada çıktı
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27 Temmuz 2022 22:49
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Emre Mor, Dinamo Kiev maçında sadece 32 dakika sahada kaldı.

EMRE MOR SONRADAN GİRDİ VE OYUNDAN ÇIKTI

Genç futbolcu, ikinci yarının başında İrfan Can Kahveci yerine dahil oldu. Emre Mor, İsmail Yüksek'in kırmızı kart görmesinin ardından 78. dakikada yerini bir başka yeni transfer Bruma'ya bıraktı.

JESUS'TAN EMRE MOR YANITI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Emre Mor'u oyundan neden aldığı sorusuna şu yanıtı verdi:

"Emre Mor'un oyundan çıkma nedeni fiziksel. İyi de başlamıştı. Oyuna iyi başladı ama 10 dakika sonra iyi hissetmediğini söyledi. Rakip beki takip etmekte sıkıntılar yaşıyordu. Bu yüzden bu değişikliği yaptık. Oyuna girenlerden memnunum. Yaptığımız değişikliklerden sonra beraberliği yakaladık. Bunlar futbolun bir parçası. Zaman zaman sonradan giren bir oyuncu taktiksel ve fiziksel nedenlerden ötürü oyundan çıkabiliyor. İlk defa yaptığım bir şey değil bu. Oyuna sonradan girenler, organizasyon anlamında daha iyi olmamızı sağladılar. Onlar girince beraberliği yakaladık."

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