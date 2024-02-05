Fenerbahçe'de Edin Dzeko'ya terapi!

Fenerbahçe'de 5 maçtır gol atamayan ve morali bozuk olan Edin Dzeko ile İsmail Kartal'ın görüşme yaptığı öğrenişdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Edin Dzeko'ya terapi!
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05 Şubat 2024 11:10
Fenerbahçe'de Konyaspor karşısında hat-trick yaptıktan sonra çıktığı 5 maçta gol atamayan Edin Dzeko'nun moralinin bozuk olduğu öğrenildi.

Kendini suçlu hisseden Boşnak yıldızla İsmail Kartal'ın dün görüşme yaptığı ve moral aşıladığı gelen bilgiler arasında...

BU SEZON NE YAPTI?

Edin Dzeko, sezon başında bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

37 yaşındaki forvet, bu sezon sarı-lacivertli formayla 29 maçta görev yaptı ve 20 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

Bu gollerin 16'sını ligde atan Dzeko, gol krallığında zirvede yer alıyor. Edin Dzeko'nun Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.  

 
 

 

 

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