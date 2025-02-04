Fenerbahçe'de Dzeko ve En Nesyri ortaklığı

Fenerbahçe golcüleriyle ayakta kalıyor. 38'lik Edin Dzeko ile müthiş bir seri yakalayan En-Nesyri iki kulvarda mücadele eden sarı lacivertlilerin en büyük kozları olarak dikkati çekiyor.



Fenerbahçe, bu sezon 34 resmi maçta rakip fileleri 75 defa havalandırırken, Dzeko ile En-Nesyri toplam 36 gol sevinci yaşadı.



İki golcü toplamda 9 da asist yaparak 45 gollük katkıyla takımın skor yükünün yüzde 50'sinden fazlası- nı sırtladı. Dzeko, (18 gol, 5 asist) bir asist fazlasıyla takımın en skoreri ünvanını korurken, En-Neysri (18 gol, 4 asist) ise 12 golle takımin ligdeki en skoreri ve üç kulvarda skor üreten tek oyuncusu.



Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe formasıyla çıktığı son 10 resmî maçta 12 gol, 1 asistlik performansıyla parlarken, sadece Konya ve Lyon karşılaşmalarında skor katkısı sağlayamadı.



38 YAŞINDA IŞIK SAÇIYOR



Ancak Edin Dzeko'nun durumu biraz daha farklı. Fenerbahçe'nin 38 yaşındaki kaptanı, gençlere taş çıkartıyor. Dzeko sadece golleriyle değil, mücadelesiyle de takımı ateşlerken, sırrını, "Kendimi sokakta top oynayan çocuk gibi hissediyorum" sözleriyle açıklıyor. Sezon başında gelen teklifleri geri çevirerek takımda kalmayı seçen Boşnak yıldızın rotasyon oyuncusu olması bekleniyordu ama o yine vazgeçilmez oldu.



