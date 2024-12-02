Fenerbahçe'de Dusan Tadic ilk peşinde

Fenerbahçe'nin en formda oyuncularının başında gelen Dusan Tadic, Gaziantep FK karşısında da takımının hücumdaki en önemli kozu olacak.
Oyun zekasıyla teknik direktör Jose Mourinho'nun vazgeçilmezleri arasında yer alan Tadic, üst üste kazanılan 3 maçlık seride 2 gol ve 2 asistle tüm dikkatleri üzerine çekmişti.
İLK PEŞİNDE
Süper Lig'de Sivasspor ve Kayserispor karşılaşmalarında rakip fileleri birer kez havalandıran Sırp yıldız, bu akşam da ağları sallarsa bir ilki yaşayacak... Ve Sarı-Lacivertli forma altında ilk kez üst üste üç karşılaşmada gol sevinci yaşamış olacak.
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İŞTE FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Samet Akaydin, Djiku, Kostic, Amrabat, Fred, Szymanski, Tadic, Oğuz Aydın, En-Nesyri
Oyun zekasıyla teknik direktör Jose Mourinho'nun vazgeçilmezleri arasında yer alan Tadic, üst üste kazanılan 3 maçlık seride 2 gol ve 2 asistle tüm dikkatleri üzerine çekmişti.
İLK PEŞİNDE
Süper Lig'de Sivasspor ve Kayserispor karşılaşmalarında rakip fileleri birer kez havalandıran Sırp yıldız, bu akşam da ağları sallarsa bir ilki yaşayacak... Ve Sarı-Lacivertli forma altında ilk kez üst üste üç karşılaşmada gol sevinci yaşamış olacak.
BİLYONER'DE OYNAMAK İÇİN TIKLA
İŞTE FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Samet Akaydin, Djiku, Kostic, Amrabat, Fred, Szymanski, Tadic, Oğuz Aydın, En-Nesyri