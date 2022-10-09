Fenerbahçe'de Crespo göz doldurdu!

Fenerbahçe'nin Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo, ligde 2. golünü kaydetti.
Sarı-lacivertli takıma geçen sezon katılan ve performansıyla büyük beğeni toplayan 26 yaşındaki oyuncu, 9. dakikada takımını öne geçiren gole imza attı.
Bu sezon ligde dördü ilk 11'de olmak üzere 5. maçına çıkan Crespo, ilk golünü Alanyaspor'a karşı bulmuştu.
Sarı-lacivertli takıma geçen sezon katılan ve performansıyla büyük beğeni toplayan 26 yaşındaki oyuncu, 9. dakikada takımını öne geçiren gole imza attı.
Bu sezon ligde dördü ilk 11'de olmak üzere 5. maçına çıkan Crespo, ilk golünü Alanyaspor'a karşı bulmuştu.
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