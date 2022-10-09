Fenerbahçe'de Crespo göz doldurdu!

Fenerbahçe'nin Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo, skor katkısıyla dikkati çekti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe'de Crespo göz doldurdu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Ekim 2022 23:29
Fenerbahçe'nin Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo, ligde 2. golünü kaydetti.

Sarı-lacivertli takıma geçen sezon katılan ve performansıyla büyük beğeni toplayan 26 yaşındaki oyuncu, 9. dakikada takımını öne geçiren gole imza attı.

Bu sezon ligde dördü ilk 11'de olmak üzere 5. maçına çıkan Crespo, ilk golünü Alanyaspor'a karşı bulmuştu.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ