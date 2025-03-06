Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü sakatlandı

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Rangers'ı konuk eden Fenerbahçe'de sakatlık yaşandı.
Sarı-Lacivertliler'de stoper oyuncusu Çağlar Söyücü, sağ arka adelesiyle ilgili bir problem yaşadı.
Sağlık görevlileri, Çağlar'ın tedavisi için oyun alanına davet edildi.
Tedavi sonrası Çağlar Söyüncü oyuna devam edemedi ve 16. dakikada yerine Alexander Djiku oyuna dahil oldu.
Sarı-Lacivertliler'de stoper oyuncusu Çağlar Söyücü, sağ arka adelesiyle ilgili bir problem yaşadı.
Sağlık görevlileri, Çağlar'ın tedavisi için oyun alanına davet edildi.
Tedavi sonrası Çağlar Söyüncü oyuna devam edemedi ve 16. dakikada yerine Alexander Djiku oyuna dahil oldu.
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