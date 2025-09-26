26 Eylül
Alanyaspor-Galatasaray
20:00
26 Eylül
West Bromwich-Leicester City
22:00
26 Eylül
Troyes-Annecy FC
21:00
26 Eylül
Rodez-Pau
21:00
26 Eylül
Nancy-Reims
21:00
26 Eylül
Grenoble-SC Bastia
21:00
26 Eylül
Clermont Foot-Le Mans
21:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
26 Eylül
Samara-Dinamo Moscow
18:00
26 Eylül
Bayern Munih-Werder Bremen
21:30
26 Eylül
Benfica-Gil Vicente
22:15
26 Eylül
OH Leuven-Anderlecht
21:45
26 Eylül
Schalke 04-Greuther Fürth
19:30
26 Eylül
Darmstadt-Dynamo Dresden
19:30
26 Eylül
FC Twente-Fortuna Sittard
21:00
26 Eylül
Strasbourg-Marsilya
21:45
26 Eylül
Girona-Espanyol
22:00
26 Eylül
CD Mirandes-Real Zaragoza
21:30

Fenerbahçe'de bir aday da Ersun Yanal!

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco ile yolların ayrılması ihtimali gündemde. Böyle bir durumda sarı-lacivertlilerin son şampiyon hocası Ersun Yanal'ın ismi de yeniden öne çıkabilir.

Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de bir aday da Ersun Yanal!
Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'nun geleceği belirsizliğini koruyor.

Yakın zamanda ayrılık ihtimali konuşulurken, olası bir senaryoda Aykut Kocaman'ın yanı sıra Ersun Yanal ismi de yeniden gündeme gelebilir.

"GÖREVE HAZIRIM"

Sarı-lacivertli takıma son şampiyonluğunu kazandıran Ersun Yanal'ın, aracılar vasıtasıyla Başkan Sadettin Saran'a "göreve hazırım" mesajı gönderdiği öne sürüldü.

Tecrübeli teknik adamın bu hamlesi, camiada heyecan ve merak uyandırdı.  

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
