16 Eylül
Athletic Bilbao-Arsenal
0-2
16 Eylül
PSV Eindhoven-Union St.Gilloise
1-3
16 Eylül
Tottenham-Villarreal
1-0
16 Eylül
Benfica-Qarabag FK
2-3
16 Eylül
Juventus-B. Dortmund
4-4
16 Eylül
Real Madrid-Marsilya
2-1
16 Eylül
Sheffield Wednesday-Grimsby Town
0-1
16 Eylül
C.Palace-Millwall
5-3
16 Eylül
Brentford-Aston Villa
5-3
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
16 Eylül
Helmond-Jong FC Utrecht
2-1
16 Eylül
MVV Maastricht-FC Den Bosch
2-4
16 Eylül
TOP Oss-VVV-Venlo
2-1
16 Eylül
RKC Waalwijk-Vitesse
1-1
16 Eylül
SVG Reichenau-Wolfsberger AC
0-6
16 Eylül
Torpedo Moscow-Kazan
0-0IPT
16 Eylül
FC Orenburg-Kazan
4-2
16 Eylül
Akron Togliatti-Lokomotiv Moscow
1-3
16 Eylül
Nizhny Novgorod-Dynamo Makhachkala
1-2
17 Eylül
Atletico GO-Avai FC
2-1
17 Eylül
Chapecoense-Athletico Paranaense
2-3
16 Eylül
Helsingborg-Landskrona BoIS
0-0

Fenerbahçe'de Bartuğ Elmaz kararı!

Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Bartuğ Elmaz'ın sözleşmesini uzatacak.

17 Eylül 2025 08:52
Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Bartuğ Elmaz kararı!
Son haftalardaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken ve teknik direktör Tedesco'nun güvenini kazanan Bartuğ Elmaz'ın sözleşmesi uzatıldı.

Kulüp yönetimi, 22 yaşındaki orta sahanın 2026'da sona erecek kontratını iki yıl daha yenileyerek 2028'e kadar uzattı.

Ayrıca genç oyuncunun mevcut maaşında da artışa gidildi. Genç orta saha, Tedesco'nun göreve gelmesiyle birlikte 6 maç aranın ardından Trabzonspor karşılaşmasında süre buldu. 

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
12 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
13 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
14 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
15 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
16 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
