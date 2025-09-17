Fenerbahçe'de Bartuğ Elmaz kararı!

Son haftalardaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken ve teknik direktör Tedesco'nun güvenini kazanan Bartuğ Elmaz'ın sözleşmesi uzatıldı.



Kulüp yönetimi, 22 yaşındaki orta sahanın 2026'da sona erecek kontratını iki yıl daha yenileyerek 2028'e kadar uzattı.



Ayrıca genç oyuncunun mevcut maaşında da artışa gidildi. Genç orta saha, Tedesco'nun göreve gelmesiyle birlikte 6 maç aranın ardından Trabzonspor karşılaşmasında süre buldu.



