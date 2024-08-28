Fenerbahçe'de Amrabat'ta rakip çıktı!

Atletico Madrid, Fiorentina forması giyen ve Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Sofyan Amrabat ile ilgileniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'de Amrabat'ta rakip çıktı!
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28 Ağustos 2024 21:15
Fenerbahçe'ye Fiorentina forması giyen Sofyan Amrabat'ın transferinde rakip çıktı.

Di Marzio'nun haberine göre, Atletico Madrid de Amrabat ile ilgileniyor.

İspanyol ekibinin de Amrabat için bir teklifi olduğu kaydedildi.

Fenerbahçe'nin Faslı orta saha oyuncusu için yaptığı görüşmelerin devam ettiği ve sarı-lacivertli takımın şu an için transferde daha önde olan takım olduğu vurgulandı.

Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen 28 yaşındaki Amrabat'ın Fiorentina ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

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