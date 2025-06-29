Fenerbahçe'de 8 isimle yollar ayrılacak!

Lig bitmeden kaptanlar Edin Dzeko ve Dusan Tadic, Fenerbahçe'den ayrıldı. Sezonun bitmesiyle birlikte kiralık olan Filip Kostic ile Allan Saint-Maximin'le de vedalaşıldı. Ardından yeni sözleşme teklifini kabul etmeyen Osayi de gitti. Ancak ayrılan isimler bununla sınırlı kalmayacak.



Fenerbahçe'de temmuz ayı itibarıyla büyük bir kıyım yaşanacak.



İlk etapta Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği Serdar Aziz, Cengiz Ünder ve Burak Kapacak'ın Fenerbahçe macerası sona erecek.



Takımda kalmak istemeyen Dominik Livakovic, Sebastian Szymanski, Rodrigo Becao ve Alexander Djiku satılacak.



Ayrıca performansından memnun olunmayan Sofyan Amrabat'a da yol gösterilecek. Bonservisi alınan oyuncu kulüp bulamazsa, istenilen bazı futbolcuların takasında kullanılacak.



Talipleri olan Youssef En-Nesyri, İsmail Yüksek ve Yusuf Akçiçek için de istenilen bonservis bedeli getirilirse oyuncular satılacak.



