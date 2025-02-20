Fenerbahçe'de 16 milyon euro'luk hedef!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki performansıyla dikkat çeken Fenerbahçe, şu ana kadar gruplardan çıkarak 14.4 milyon Euro gelir elde etti.
Bu önemli kazanç, Avrupa'daki iddialı yolculuğunun finansal boyutunu da gözler önüne seriyor. Sarı-lacivertlilerin hedefi, Anderlecht'i rövanşta da yenerek son 16 turuna yükselmek.
2 MİLYON EURO DAHA GELECEK
Bir futbol mucizesi yaşanmaz ve tur geçilirse kasaya ek olarak 2 milyon Euro daha girecek.
Fenerbahçe'nin Anderlecht'e konuk olacağı mücadele saat 23.00'te başlayacak.
Bu önemli kazanç, Avrupa'daki iddialı yolculuğunun finansal boyutunu da gözler önüne seriyor. Sarı-lacivertlilerin hedefi, Anderlecht'i rövanşta da yenerek son 16 turuna yükselmek.
2 MİLYON EURO DAHA GELECEK
Bir futbol mucizesi yaşanmaz ve tur geçilirse kasaya ek olarak 2 milyon Euro daha girecek.
Fenerbahçe'nin Anderlecht'e konuk olacağı mücadele saat 23.00'te başlayacak.
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