Fenerbahçe'de 16 milyon euro'luk hedef!

Fenerbahçe, 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Anderlecht'e konuk olacak. Bir futbol mucizesi yaşanmazsa sarı-lacivertliler bir üst tura çıkacak. Fenerbahçe, üst tura çıkmasıyla Avrupa'daki gelirini 16 milyon euro'ya çıkartacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de 16 milyon euro'luk hedef!
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20 Şubat 2025 08:45
UEFA Avrupa Ligi'ndeki performansıyla dikkat çeken Fenerbahçe, şu ana kadar gruplardan çıkarak 14.4 milyon Euro gelir elde etti.

Bu önemli kazanç, Avrupa'daki iddialı yolculuğunun finansal boyutunu da gözler önüne seriyor. Sarı-lacivertlilerin hedefi, Anderlecht'i rövanşta da yenerek son 16 turuna yükselmek.

2 MİLYON EURO DAHA GELECEK

Bir futbol mucizesi yaşanmaz ve tur geçilirse kasaya ek olarak 2 milyon Euro daha girecek.

Fenerbahçe'nin Anderlecht'e konuk olacağı mücadele saat 23.00'te başlayacak.


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