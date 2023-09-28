Fenerbahçe'de 12. adam yine tribüne koşacak

Deplasmanda ve iç sahada takımlarına büyük destek gösteren Fenerbahçe taraftarı, Başakşehir maçı öncesinde satışa çıkan tüm biletleri satın aldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de 12. adam yine tribüne koşacak
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28 Eylül 2023 10:49
Fenerbahçe, bu sezon iç saha maçlarında inanılmaz bir taraftar desteğiyle oynuyor.

Tribünler doluyor, ilk düdükle birlikte 12. adam takımın en büyük ateşleyicisi oluyor.

Sarı-Lacivertli futbolseverler, Başakşehir mücadelesinin biletlerine de büyük ilgi gösterdi. Satışa çıkan tüm biletler tükendi.

Kadıköy'de bu akşam yine tribünlerin çok büyük ölçüde dolu olması bekleniyor. 



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