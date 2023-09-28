Fenerbahçe'de 12. adam yine tribüne koşacak

Fenerbahçe, bu sezon iç saha maçlarında inanılmaz bir taraftar desteğiyle oynuyor.
Tribünler doluyor, ilk düdükle birlikte 12. adam takımın en büyük ateşleyicisi oluyor.
Sarı-Lacivertli futbolseverler, Başakşehir mücadelesinin biletlerine de büyük ilgi gösterdi. Satışa çıkan tüm biletler tükendi.
Kadıköy'de bu akşam yine tribünlerin çok büyük ölçüde dolu olması bekleniyor.
Tribünler doluyor, ilk düdükle birlikte 12. adam takımın en büyük ateşleyicisi oluyor.
Sarı-Lacivertli futbolseverler, Başakşehir mücadelesinin biletlerine de büyük ilgi gösterdi. Satışa çıkan tüm biletler tükendi.
Kadıköy'de bu akşam yine tribünlerin çok büyük ölçüde dolu olması bekleniyor.