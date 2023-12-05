Fenerbahçe'de 12. adam derbiden galibiyet istiyor

Bu sezon iç sahada dolu tribünlere oynayan Fenerbahçe'de, taraftarlar soğuk ve yağışlı havaya rağmen Sivasspor maçına yine yoğun ilgi gösterdi. Sarı-lacivertli taraftar, oyuncularına derbiden zaferle ayrılmaları yönünde tezahüratlarda bulundu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de 12. adam derbiden galibiyet istiyor
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05 Aralık 2023 12:56
Bu sezon iç sahada dolu tribünlere oynayan Fenerbahçe'de, taraftarlar soğuk ve yağışlı havaya rağmen Sivasspor maçına yine yoğun ilgi gösterdi.

Sarı-lacivertli taraftarlar tribünleri tıklım tıklım doldururken, tezahüratlarla takıma destek verdi.

Maçtan saatler önce stat çevresinde marşlara başlayan Fenerbahçeli futbolseverler, 90 dakikanın ilk düdüğüyle birlikte coşkuyu tavan yaptırdı.

Maç sonu oyuncuları tribünlere çağırarak alkışlayan taraftarlar, oyuncularına Beşiktaş derbisinde galibiyet istediklerini tezahüratlarla dile getirdi. 

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