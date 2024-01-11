Fenerbahçe, Bonucci'yi açıkladı!

Fenerbahçe, İtalyan savunma oyuncusu Leonardo Bonucci'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, Bonucci'yi açıkladı!
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11 Ocak 2024 21:54
Son güncelleme 11 Ocak 2024 22:02
Fenerbahçe, Leonardo Bonucci transferini resmen açıkladı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, Bonucci ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Fenerbahçe'den Bonucci için yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, İtalyan savunma oyuncusu Leonardo Bonucci'yi kadrosuna kattı. Tecrübeli stoper 2023-24 sezonunun sonuna kadar Fenerbahçemizin formasını giyecek.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza töreninde Başkanımız Ali Y. Koç, Genel Sekreterimiz Burak Çağlan Kızılhan, Yönetim Kurulu Üyelerimizden Simla Türker Bayazıt, Selahattin Baki, Sportif Direktörümüz Mario Branco ve Sportif Direktör Yardımcımız Okan Özkan da yer aldı.

Leonardo Bonucci'ye 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile başarılar diliyoruz."

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