Fenerbahçe Beko'ya bir sakatlık şoku daha

Fenerbahçe Beko, Maccabi Tel Aviv maçında kafa travması geçiren Tarık Biberovic'in bir süre sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Beko'ya bir sakatlık şoku daha
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17 Kasım 2023 21:13
Son güncelleme 17 Kasım 2023 21:15
Fenerbahçe Beko, Maccabi Tel Aviv maçında kafa travması geçiren Tarık Biberovic hakkında açıklama yayımladı. 

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Oyuncumuz Tarık Biberovic, 16 Kasım Perşembe günü (dün) oynanan Maccabi Playtika maçında kafa travması geçirmiştir. Yapılan kontrollerin ardından sporcumuzun travma protokolü başlatılmıştır. Oyuncumuz bu süre zarfında forma giyemeyecektir. Tarık Biberovic'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takıma katılmasını temenni ediyoruz.'' ifadeleri kullanıldı. 

Tarık Biberovic, Maccabi Tel Aviv karşısında kaydettiği 18 sayıyla EuroLeague kariyer rekorunu kırmıştı.

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