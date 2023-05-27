Fenerbahçe Beko, TOFAŞ karşısında zorlanmadı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finalinde Fenerbahçe Beko, evinde TOFAŞ'ı 91-76 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Beko, TOFAŞ karşısında zorlanmadı
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27 Mayıs 2023 22:16
Son güncelleme 27 Mayıs 2023 22:24
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko, sahasında TOFAŞ'ı 93-78 mağlup etti.

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, seride 1-0 öne geçti. İki galibiyete ulaşan takımın play-off yarı finaline yükseleceği serinin ikinci müsabakası, 31 Mayıs Çarşamba günü TOFAŞ'ın ev sahipliğinde Bursa'da oynanacak.

Fenerbahçe Beko, karşılaşmanın ilk bölümünde Motley ile pota altından etkili oldu. Wilbekin ile dış atışlardan üst üste basketler bulan sarı-lacivertli ekip, 5. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 17-7. Çabuk toparlanan TOFAŞ, 8. dakikada farkı 1 sayıya kadar indirdi: 19-18. Kalan bölümde farkı açan Fenerbahçe, ilk periyodu 28-20 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte oyuna kenardan dahil olan oyunculardan skor katkısı alan Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 47-35 üstün gitti.

Üçüncü periyotta Manek ve Toure ikilisiyle skor üreten TOFAŞ'a boyalı alan ile 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketlerle yanıt veren Fenerbahçe, son bölüme 67-55 önde girdi.

Dördüncü çeyrekte dış atışlardan üst üste kaydettiği basketlerle farkı açan Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan 93-78 galip ayrıldı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Aytuğ Ekti, Mehmet Şahin, Berk Kurtulmuş

Fenerbahçe Beko: Calathes 7, Wilbekin 11, Pierre 2, Hayes-Davis 9, Motley 17, Şehmus Hazer 17, Samet Geyik 10, Melih Mahmutoğlu 6, Tarık Biberovic 8, Guduric 3, İsmet Akpınar 3

TOFAŞ: Ennis 8, Doyle 6, Berke Büyüktuncel 6, Manek 13, Toure 23, Berk İbrahim Uğurlu 9, Ege Demir 2, Gray Jr. 11, Emre Tanışan

1. Periyot: 28-20

Devre: 47-35

3. Periyot: 67-55

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