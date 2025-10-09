09 Ekim
Finlandiya-Litvanya
19:00
09 Ekim
Faroe Adaları-Karadağ
21:45
09 Ekim
Beyaz Rusya-Danimarka
21:45
09 Ekim
İskoçya-Yunanistan
21:45
09 Ekim
Malta-Hollanda
21:45
09 Ekim
Avusturya-San Marino
21:45
09 Ekim
Güney Kıbrıs-Bosna Hersek
21:45
09 Ekim
Çek Cumhuriyeti-Hırvatistan
21:45
09 Ekim
Burundi-Kenya
16:00
09 Ekim
Malavi-Ekvator Ginesi
19:00
09 Ekim
Liberya-Namibya
19:00
09 Ekim
Mozambik-Gine
19:00
09 Ekim
Bostvana-Uganda
19:00
09 Ekim
Somali-Cezayir
19:00

Fenerbahçe Beko'nun konuğu Kızılyıldız!

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 3. haftasında cuma günü Kızılyıldız'ı konuk edecek.

calendar 09 Ekim 2025 11:09
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Beko'nun konuğu Kızılyıldız!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in 3. haftasında cuma günü Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı ağırlayacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma, S Sports ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

EuroLeuague'in son şampiyonu sarı-lacivertli ekip, sezonun ilk haftasında Fransa ekibi Paris Basketbol'u 96-77 mağlup ederken, ikinci haftada Litvanya'nın Zalgiris takımına 84-81 mağlup oldu.


Bu sezon çıktığı ilk müsabakada EA7 Emporio Armani Milan'a 92-82, ikinci maçta ise Bayern Münih'e 97-88 yenilen Kızılyıldız'ın ise galibiyeti bulunmuyor.

Fenerbahçe Beko, ligde iki takımın karşılaştığı son mücadeleden 96-91 galip ayrıldı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.