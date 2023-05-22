Fenerbahçe Beko, galibiyetle bitirdi

Fenerbahçe Beko, ligin son haftasında sahasında Frutti Extra Bursaspor'u 84-82 mağlup etti.

Haber; Sporx.com
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Fenerbahçe Beko, galibiyetle bitirdi
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22 Mayıs 2023 21:11
Son güncelleme 22 Mayıs 2023 21:34
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 30. ve son haftasında Fenerbahçe Beko, Frutti Extra Bursaspor'u 84-82 yendi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 22-21 önde geçen sarı-lacivertliler, soyunma odasına da 45-42 üstün gitti.

Final periyoduna 64-62 önde giren Fenerbahçe Beko, Jonathan Motley'in son saniye basketiyle salondan 84-82 galip ayrıldı.

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