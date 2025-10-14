Fenerbahçe Beko, Dubai'ye farklı mağlup!

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in 4. haftasında ligin yeni takımı Dubai Basketbol'u konuk etti.
Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 93-69 kaybetti.
ÜST ÜSTE 3. MAĞLUBİYET
Sarı-Lacivertliler bu sonuçla birlikte ligde üst üste 3. yenilgisini aldı. Dubai Basketbol ise ligde 2. galibiyetini aldı.
Fenerbahçe Beko, ligde bir sonraki maçta Bayern Münih'i konuk edecek. Dubai Basketbol ise Barcelona'yı ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
Mücadele öncesinde Dubai Basketbol forması giyen, Fenerbahçe Beko'nun eski oyuncusu Sertaç Şanlı'ya plaket verildi.
Karşılaşma karşılıklı basketlerle başlarken, Fenerbahçe Beko pota altında, Dubai Basketbol ise dış atışlarda daha etkili oldu.
Sarı-lacivertliler ilk periyotta hücumda daha fazla top kaybederken, savunma ribauntlarında da etkili olamadı. Dubai Basketbol, bu çeyreği 25-20 önde tamamladı.
İkinci çeyreğe Fenerbahçe Beko, Baldwin'in 3 sayılık basketiyle başlarken, Dubai Basketbol da Bacon'la 3 sayılık basket bularak karşılık verdi. Bu periyotta da top kayıplarını sürdüren sarı-lacivertliler, ilk 5 dakikalık bölümü 37-29 geride kapattı. Son bölümde dış şutlarda isabet sağlayan konuk ekip, soyunma odasına 46-31 önde girdi.
İkinci yarıya istediği tempoyla başlayamayan Fenerbahçe Beko, hücumlardan boş dönerken Dubai Basketbol 10-2'lik seri yakalayarak farkı 23 sayıya çıkardı: 33-56.
Sarı-lacivertli ekip farkı kapatmak istese de Dubai Basketbol, hızlı hücumlardan bulduğu sayılarla son çeyreğe 71-48 önde gidi.
Dubai Basketbol, müsabakanın son çeyreğinde farkı daha da açarak parkeden 93-69 galip ayrıldı.
Fenerbahçe Beko'nun İtalyan basketbolcusu Nicolo Melli, ilk çeyrekte bulduğu sayılarla Avrupa Ligi kariyerinde 2500 sayıyı geçmeyi başardı.
Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, üst üste 3. yenilgisini yaşarken, Dubai Basketbol ise 4. maçında 2. galibiyetini elde etti.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Mehdi Difallah (Fransa), Rain Peerandi (Estonya), Thomas Bissuel (Fransa)
Fenerbahçe Beko: Wilbekin 7, Jantunen 4, Hall 10, Colson 12, Birch, Metecan Birsen 4, Baldwin 12, Melli 3, Tarık Biberovic 4, Zagars 7, Onuralp Bitim 6, Melih Mahmutoğlu
Dubai Basketbol: Bacon 21, Prepelic 13, Kabengele 26, Wright 7, Petrusev 11, Abass 2, Bertans 13, Kamenjas, Armstrong, Dangubic
1. Periyot: 20-25
Devre: 31-46
3. Periyot: 48-71
2 teknik faulle oyun dışı kalan: Dk. 35.33 Baldwin (Fenerbahçe Beko)
Fenerbahçe Beko, Dubai'ye farklı mağlup!
Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 4. haftasında Dubai Basketbol'a 93-69 mağlup oldu.
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in 4. haftasında ligin yeni takımı Dubai Basketbol'u konuk etti.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Galatasaray'da stoper arayışı: 4 adaylı formül
-
9
Benjamin Sesko, en kötü transfer seçildi!
-
8
Fenerbahçe'de Tedesco'nun transfer listesi ortaya çıktı!
-
7
Fenerbahçe'de ayrılık planı netleşti: En Nesyri
-
6
Galatasaray'dan Eduard Spertsyan atağı!
-
5
F.Bahçe'nin yerlileri: "Neden sadece biz?"
-
4
Beşiktaş'tan İrfan Can Kahveci hamlesi!
-
3
Türkiye - Gürcistan: İlk 11'ler
-
2
İrfan Can: "Kadro dışı kalacak bir şey yapmadım"
-
1
Fenerbahçe'de test sonuçları şaşırttı! Fatura Mourinho'ya kesildi!
- 23:59 Jasikevicius'tan Fenerbahçe taraftarlarına: "İyi olduğumuz zaman mafya olmuyorlar"
- 23:50 Portekiz, 90+1'de yakalandı!
- 23:45 İspanya, kayıpsız devam ediyor!
- 23:42 Bizim Çocuklar'dan play-off için dev adım!
- 23:40 İngiltere, Dünya Kupası'nı garantiledi!
- 23:09 Merih Demiral'dan Kocaeli'de 2 gol!
- 23:09 Anadolu Efes, Olympiakos deplasmanında kazandı!
- 22:40 Fenerbahçe Beko, Dubai'ye farklı mağlup!
- 22:15 Kenan Yıldız'dan iki maçta 3 gol!
- 21:57 Bursaspor, Şampiyonlar Ligi'nde kaybetti
- 21:53 Türk Telekom, evinde kazandı
- 21:45 Filistinli çocuklar, A Milli Takım'la sahaya çıktı
- 21:19 Vincenzo Montella: "Ne gerekiyorsa yapacağız"
- 21:15 Türk oyuncular, Avrupa Takımlar Satranç Şampiyonası'na katıldı
- 21:10 Ümit Milli Takım'da Semih Kılıçsoy'un röveşatası galibiyete yetmedi!
- 20:47 Nijerya'da Osimhen şov: Hat-trick yaptı!
- 20:24 Türkiye - Gürcistan: İlk 11'ler
- 20:10 Joao Pereira: "Türkiye'de bu mentalite değişmeli"
- 20:08 Erkek Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonasında çeyrek finalde!
- 20:08 Karabağ antrenörü Seyidov'dan Galatasaray övgüsü
- 19:45 Manchester United'da Casemiro kararı
- 19:30 Gençlerbirliği'nde genel kurul için imza kampanyası!
- 18:43 18 yaş altı en iyi genç yeteneklerde iki Türk!
- 18:31 Derrick Köhn: "Galatasaray'da daha farklıydı"
- 18:25 Galatasaray, Avrupa devlerini geçti!
- 18:03 Ciro Immobile'ye kötü haber: Futbol okuluna mühür!
- 17:53 Marco van Basten'den Van Dijk'a liderlik eleştirisi!
- 17:51 Real Madrid'e bir Türk daha: Hedef Kenan Yıldız!
- 17:28 Mauro Icardi için sözleşme açıklaması
- 17:25 Xabi Alonso'dan Arda Güler'e Mesut Özil benzetmesi
- 17:19 Okan Buruk'tan Leroy Sane'ye mesaj: "Buna alış"
- 17:02 U18 Milli Takım Portekiz'e yenildi
- 16:55 İsveç Milli Takımı'nda Tomasson dönemi sona erdi
- 16:51 Kevin Pangos, Esenler Erokspor'da!
- 16:46 Marmaris Amatör Dağ Bisikleti Yarışları sona erdi
- 16:44 Mersin'de 17. Tarsus Uluslararası Yarı Maratonu koşulacak
- 16:31 Türkiye, Balkan Triatlon Birliğinin kurucu üyeleri arasında yer aldı
- 16:31 Real Madrid'den Vinicius Jr. kararı!
- 16:24 Lewandowski'nin sol uyluk kasında yırtık tespit edildi
- 16:23 Eintracht Frankfurt'ta ayrılık çanları çalıyor: Batshuayi!
- 16:07 Karaağaç Arda Spor'un hedefi: Şampiyonluk ve milli takım
- 16:04 Ole Gunnar Solskjaer'in yeni takımı belli oluyor
- 16:04 Büyükler Türkiye Kupası Kürek Yarışları, Meriç Nehri'nde yapılacak
- 15:54 Altay'da Ali ilk 11'e göz kırptı
- 15:50 Denizlispor'a ilk hafta morali
- 15:45 Karşıyaka'da Basatemür yine başardı
- 15:41 Bodrum FK büyük hasreti bitirmek istiyor
- 15:08 Galatasaray'da Ahmed Kutucu forma için savaşıyor
- 14:35 Dursun Özbek 2026'daki seçimde tekrar yarışacak
- 14:25 Fenerbahçe, borsada kazandıran tek spor hissesi oldu!
- 14:12 Galatasaray'da kritik hafta: Genel kurul ve Başakşehir maçı
- 14:00 Milli takımı izinsiz terk eden Berke Özer'e ceza yok!
- 13:15 Gaziantep FK, Antalyaspor maçından umutlu!
- 13:11 Büyükler Türkiye Kupası Kürek Yarışları, Meriç Nehri'nde yapılacak
- 13:07 Galatasaray Çağdaş Faktoring, Fransa deplasmanında
- 13:04 Beşiktaş GAİN'in konuğu Niners Chemnitz!
- 12:59 Galatasaray MCT Technic, İtalya deplasmanında
- 12:53 Türkiye Sigorta Elazığ'da iki önemli etkinliğe imza attı
- 12:32 Beşiktaş'tan İrfan Can Kahveci hamlesi!
- 12:30 Galatasaray'da Berkan Kutlu ayrılığı şimdilik rafa kalktı
Manchester United'da Casemiro kararı
Ciro Immobile'ye kötü haber: Futbol okuluna mühür!
Marco van Basten'den Van Dijk'a liderlik eleştirisi!
Real Madrid'e bir Türk daha: Hedef Kenan Yıldız!
Xabi Alonso'dan Arda Güler'e Mesut Özil benzetmesi
Real Madrid'den Vinicius Jr. kararı!
Eintracht Frankfurt'ta ayrılık çanları çalıyor: Batshuayi!
Arsenal'de Odegaard şoku!
Di Natale'den flaş Zaniolo açıklaması!
Benjamin Sesko, en kötü transfer seçildi!
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|8
|7
|1
|0
|20
|3
|22
|2
|Trabzonspor
|8
|5
|2
|1
|13
|6
|17
|3
|Göztepe
|8
|4
|4
|0
|11
|2
|16
|4
|Fenerbahçe
|8
|4
|4
|0
|12
|5
|16
|5
|Gaziantep FK
|8
|4
|2
|2
|12
|12
|14
|6
|Beşiktaş
|7
|4
|1
|2
|12
|9
|13
|7
|Samsunspor
|8
|3
|4
|1
|10
|8
|13
|8
|Konyaspor
|7
|3
|2
|2
|13
|9
|11
|9
|Alanyaspor
|8
|2
|4
|2
|10
|9
|10
|10
|Antalyaspor
|8
|3
|1
|4
|9
|13
|10
|11
|Kasımpaşa
|8
|2
|3
|3
|8
|9
|9
|12
|Rizespor
|7
|2
|2
|3
|9
|11
|8
|13
|Başakşehir
|7
|1
|3
|3
|6
|7
|6
|14
|Gençlerbirliği
|8
|1
|2
|5
|7
|12
|5
|15
|Kocaelispor
|8
|1
|2
|5
|5
|12
|5
|16
|Eyüpspor
|8
|1
|2
|5
|4
|11
|5
|17
|Kayserispor
|8
|0
|5
|3
|5
|17
|5
|18
|Karagümrük
|8
|1
|0
|7
|7
|18
|3