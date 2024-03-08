Fenerbahçe Beko'dan muhteşem zafer! 6 yıl sonra ilk

THY EuroLeague'in 28. haftasında Fenerbahçe Beko deplasmanda Real Madrid'i 89-79 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Beko'dan muhteşem zafer! 6 yıl sonra ilk
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07 Mart 2024 22:41
Son güncelleme 08 Mart 2024 00:59
THY EuroLeague'in 28. haftasında Fenerbahçe Beko deplasmanda Real Madrid ile karşı karşıya geldi.

Wizink Center'da oynanan mücadeleyi Sarı-Lacivertliler 89-79 kazandı.

Bu sezon hem içeride hem dışarıda Real Madrid'i yenen Sarı-Lacivertliler, Madrid deplasmanında 6 yıl sonra kazandı.

MADRİD'DE CAMPAZZO TİYATROSU

Öte yandan THY EuroLeague'de Real Madrid ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan maçta gerginlik yaşandı.

Karşılaşmanın 3. çeyreğinin son bölümünde Real Madrid'den Facundo Campazzo ile Fenerbahçe'den Nick Calathes arasında gerginlik yaşandı.

Campazzo, Fenerbahçe hızlı hücumunda Nick Calathes'e çelme taktı. Arjantinli oyuncu, daha sonra Calathes'e giderek 'Kendini yer attın, kalk' tepkisi gösterdi ve sarı lacivertli oyuncuyu formasından tuttu.

Bu olay üzerine Calathes sinirlendi ve Campazzo'nun üstüne yürüdü. Campazzo, bu olay üstüne kendini yere attı.

Bu gerginlik nedeniyle oyun bir süre durdu.

1. PERİYOT: Real Madrid 15-20 Fenerbahçe Beko
2. PERİYOT: Real Madrid 18-23 Fenerbahçe Beko
3. PERİYOT: Real Madrid 25-24 Fenerbahçe Beko
4. PERİYOT: Real Madrid 21-22 Fenerbahçe Beko


 

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