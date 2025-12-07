07 Aralık
Gençlerbirliği-Karagümrük
1-055'
07 Aralık
Espanyol-Rayo Vallecano
20:30
07 Aralık
Lorient-Lyon
22:45
07 Aralık
Le Havre-Paris FC
19:15
07 Aralık
Auxerre-Metz
19:15
07 Aralık
Nice-Angers
17:00
07 Aralık
SSC Napoli-Juventus
22:45
07 Aralık
Lazio-Bologna
20:00
07 Aralık
Cagliari-Roma
17:00
07 Aralık
Cremonese-Lecce
1-055'
07 Aralık
Real Madrid-Celta Vigo
23:00
07 Aralık
Valencia-Sevilla
18:15
07 Aralık
Kocaelispor-Kasımpaşa
17:00
07 Aralık
Elche-Girona
16:00
07 Aralık
Fulham-C.Palace
19:30
07 Aralık
Brighton-West Ham United
17:00
07 Aralık
B. Dortmund-Hoffenheim
19:30
07 Aralık
Hamburger SV-Werder Bremen
17:30
07 Aralık
İstanbulspor-Sivasspor
19:00
07 Aralık
Manisa FK-Vanspor FK
16:00
07 Aralık
Iğdır FK-A.Demirspor
4-1
07 Aralık
Boluspor-Erzurumspor
2-0
07 Aralık
Göztepe-Trabzonspor
20:00
07 Aralık
FC Utrecht-FC Twente
1-071'

Fenerbahçe Beko'dan Merkezefendi Basket'e 23 sayı fark!

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. hafta maçında deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 87-64 mağlup etti.

calendar 07 Aralık 2025 14:52 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2025 15:11
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Beko'dan Merkezefendi Basket'e 23 sayı fark!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. hafta maçında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ile karşı karşıya geldi.

Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi sarı lacivertliler, 87-64'lük skorla kazandı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe Beko, ligde 9. galibiyetini aldı.

Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Emin Moğulkoç, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Kerem Yılmaz



Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Emre Tanışan 2, Smith 2, Bleijenbergh 12, Roko Badzim 4, Omic 10, Griffin 17, Ömer Can İlyasoğlu 8, Hawkins 3, Mahir Ağva 6, Erbey Kemal Paltacı, Murat Kağan Tor

Fenerbahçe Beko: Melli 2, Tucker 14, Tarık Biberovic 4, Hall 7, Birch 7, Bacot 6, Metecan Birsen 6, Baldwin 4, Mert Emre Ekşioğlu, Melih Mahmutoğlu 16, Boston 21, Yiğit Hamza Mestoğlu

1. Periyot: 20-14

Devre: 38-38

3. Periyot: 55-63

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
5 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 14 16
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Gençlerbirliği 15 4 2 9 15 21 14
14 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
15 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 27 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.