Fenerbahçe Beko, Baskonia deplasmanında

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 12. hafta maçında Çarşamba günü Baskonia Vitoria-Gasteiz'e konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Fenerbahçe Beko, Baskonia deplasmanında
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Aralık 2023 14:17
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında çarşamba günü İspanya'nın Baskonia Vitoria-Gasteiz takımına konuk olacak.

Buesa Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 22.30'da başlayacak.

Üst üste 4 deplasman maçında Partizan, Kızılyıldız, Maccabi Playtika ve Virtus Bologna'ya mağlup olan Fenerbahçe Beko, bu yenilgilerin ardından iç sahada Real Madrid'i uzatmalara giden maçta 100-99 yenmeyi başardı.

THY Avrupa Ligi'nde 11 haftada 6 galibiyet ve 5 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, sekizinci sırada yer alıyor.

Partizan, Olympiakos, Barcelona ve ASVEL karşısında aldığı 4 maçlık galibiyet serisi, Monaco karşısında son bulan Baskonia Vitoria-Gasteiz, son maçında Valencia'yı deplasmanda yenmeyi başardı. Fenerbahçe Beko'yla aynı performansı gösterip 6 galibiyet ve 5 beraberlik yaşayan İspanya ekibi, ligde yedinci sırada bulunuyor.

Fenerbahçe Beko, Baskonia maçından 2 gün sonra 8 Aralık Cuma günü İspanya'da Barcelona'yla karşı karşıya gelecek.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery