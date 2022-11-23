Fenerbahçe Beko, Armani Milan deplasmanında!

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe Beko, perşembe günü İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Mediolanum Forum Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat TSİ 22.30'da başlayacak.
Sezona Avrupa'da iyi bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, geride kalan 9 maçta sadece 1 mağlubiyet yaşadı. Dimitris Itoudis'in ekibi, aldığı 8 galibiyetle liderlik koltuğunda oturuyor.
Ev sahibi EA7 Emporio Armani Milan ise 3 galibiyet ve 6 mağlubiyetle 15. sırada yer alıyor.
Mediolanum Forum Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat TSİ 22.30'da başlayacak.
Sezona Avrupa'da iyi bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, geride kalan 9 maçta sadece 1 mağlubiyet yaşadı. Dimitris Itoudis'in ekibi, aldığı 8 galibiyetle liderlik koltuğunda oturuyor.
Ev sahibi EA7 Emporio Armani Milan ise 3 galibiyet ve 6 mağlubiyetle 15. sırada yer alıyor.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ