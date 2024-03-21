Fenerbahçe, Avrupa'nın zirvesinde!

Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de 15 deplasman maçında 14 galibiyet elde etti. 1 maçı ise beraberlikle sonuçlandı. Deplasmanlarda büyük bir başarıya imza atan Sarı-Lacivertliler, Avrupa'nın da zirvesinde.
DÜNYA DEVLERİNİ SOLLADI
Sarı Kanarya, 2,86 puan ortalaması ile ilk sırada yer alırken onları 2,71 puan ortalaması ile İtalyan devi Inter takip ediyor.
Ayrıca Fenerbahçe, bu performansıyla Paris Saint-Germain, Real Madrid ve Arsenal gibi dev ekipleri solladı.
DÜNYA DEVLERİNİ SOLLADI
Sarı Kanarya, 2,86 puan ortalaması ile ilk sırada yer alırken onları 2,71 puan ortalaması ile İtalyan devi Inter takip ediyor.
Ayrıca Fenerbahçe, bu performansıyla Paris Saint-Germain, Real Madrid ve Arsenal gibi dev ekipleri solladı.