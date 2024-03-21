Fenerbahçe, Avrupa'nın zirvesinde!

Fenerbahçe, Süper Lig'de deplasmanda elde ettiği 2,86 puan ortalaması ile Avrupa'nın zirvesinde yer alıyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe, Avrupa'nın zirvesinde!
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21 Mart 2024 10:12
Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de 15 deplasman maçında 14 galibiyet elde etti. 1 maçı ise beraberlikle sonuçlandı. Deplasmanlarda büyük bir başarıya imza atan Sarı-Lacivertliler, Avrupa'nın da zirvesinde.

DÜNYA DEVLERİNİ SOLLADI

Sarı Kanarya, 2,86 puan ortalaması ile ilk sırada yer alırken onları 2,71 puan ortalaması ile İtalyan devi Inter takip ediyor.

Ayrıca Fenerbahçe, bu performansıyla Paris Saint-Germain, Real Madrid ve Arsenal gibi dev ekipleri solladı.  

 
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