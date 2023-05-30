Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe ile Antalyaspor arasında oynanacak maçın iddaa oranları belli oldu.
iddaa.com'da Fenerbahçe - Antalyaspor maçına bahis yapacak futbolseverler, %7 ekstra kazanç sağlayacak.
Mücadelesi iddaa'da ev sahibi Fenerbahçe'nin galibiyetine 1.32 oran belirlenirken, konuk ekip Antalyaspor'un oranı 6.27 olarak açıklandı. Maçın berabere bitme ihtimaline 4.61'lik oran verildiği duyuruldu.
Karşılaşmanın 2.5 Üst bitmesine 1.34 oran açıklanırken, 2.5 Alt bahsinin oranı 2.65 ilan edildi.
FENERBAHÇE - ANTAYASPOR MAÇINA İDDAA.COM'DA OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN!
iddaa.com'da Fenerbahçe - Antalyaspor maçına bahis yapacak futbolseverler, %7 ekstra kazanç sağlayacak.
Mücadelesi iddaa'da ev sahibi Fenerbahçe'nin galibiyetine 1.32 oran belirlenirken, konuk ekip Antalyaspor'un oranı 6.27 olarak açıklandı. Maçın berabere bitme ihtimaline 4.61'lik oran verildiği duyuruldu.
Karşılaşmanın 2.5 Üst bitmesine 1.34 oran açıklanırken, 2.5 Alt bahsinin oranı 2.65 ilan edildi.
FENERBAHÇE - ANTAYASPOR MAÇINA İDDAA.COM'DA OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN!