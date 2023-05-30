Fenerbahçe - Antalyaspor maçının iddaa oranları

Fenerbahçe - Antalyaspor maçının iddaa oranları açıklandı. Mahallenin Güzel Bayisi ve iddaa.com'da %7 ekstra daha yüksek oranlarla kazanma şansı seni bekliyor!

Haber; Sporx.com
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Fenerbahçe - Antalyaspor maçının iddaa oranları
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30 Mayıs 2023 09:05
Son güncelleme 30 Mayıs 2023 15:08
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe ile Antalyaspor arasında oynanacak maçın iddaa oranları belli oldu.

iddaa.com'da Fenerbahçe - Antalyaspor maçına bahis yapacak futbolseverler, %7 ekstra kazanç sağlayacak.

Mücadelesi iddaa'da ev sahibi Fenerbahçe'nin galibiyetine 1.32 oran belirlenirken, konuk ekip Antalyaspor'un oranı 6.27 olarak açıklandı. Maçın berabere bitme ihtimaline 4.61'lik oran verildiği duyuruldu.

Karşılaşmanın 2.5 Üst bitmesine 1.34 oran açıklanırken, 2.5 Alt bahsinin oranı 2.65 ilan edildi.

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