Süper Lig'de 29. hafta maçında Fenerbahçe ile BTC Türk Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 3-2'lik skorla Fenerbahçe oldu.



Fenerbahçe'nin gollerini 70. dakikada Vedat Muriqi, 90 ve 90+6 dakikada Ozan Tufan kaydetti. Yeni Malatyaspor'un golleri 81. dakikada Youssouf Ndayishimiye ve 89. dakikada Mitchell Donald'dan geldi.



Sarı-lacivertliler, sarı kart gören Garry Rodrigues cezalı duruma düştü. Yeni Malatyaspor'da Gökhan Töre 65'te ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.



Bu galibiyetin ardından Fenerbahçe puanını 46'ya yükseltti. BTC Türk Yeni Malatyaspor 28 puanda kaldı.



Süper Lig'de gelecek hafta Fenerbahçe, Göztepe'yi ağırlayacak. BTC Türk Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.



FENERBAHÇE'DE ÜÇ DEĞİŞİKLİK!



Süper Lig'in 29. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u ağırlayan Fenerbahçe, geride kalan hafta oynanan Kasımpaşa maçının ilk 11'ine göre 3 değişiklikle sahaya çıktı.



Sarı-lacivertli ekipte sağ alt adalesindeki zarda kanama ve yırtık tespit edilen Tolga Ciğerci ile adalesinde sertleşme yaşayan Simon Falette, kadroda yer almadı. Bu iki oyuncunun yanı sıra, Kasımpaşa maçına ilk 11'de başlayan bir diğer oyuncu Ferdi Kadıoğlu ise teknik heyetin tercihi doğrultusunda yedek kulübesine çekildi.



Fenerbahçe'de, bu isimlerin yerine sakatlığı geçen Serdar Aziz, Jailson ve Mehmet Ekici sahaya sürüldü.



Ayrıca, ailevi sebepler dolayısıyla ülkesi Slovenya'ya giden Miha Zajc da kadroda yer almadı.



Sarı-lacivertli ekip, BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında, Altay Bayındır, Nabil Dirar, Serdar Aziz, Luiz Gustavo, Hasan Ali Kaldırım, Jailson, Ozan Tufan, Deniz Türüç, Mehmet Ekici, Garry Rodrigues ve Vedat Muric 11'i ile mücadele verdi.



JAILSON 106 GÜN SONRA



Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Jailson, uzun bir aradan sonra ilk 11'de oynadı. Savunmadaki eksikler nedeniyle uzun süre stoperde görev yapan ve kötü performansıyla tepki toplayan Jailson, Yeni Malatyaspor karşısında kendi pozisyonunda şans buldu.



Jailson, 106 gün sonra ilk 11'de görevlendirildi. Brezilyalı oyuncu, ligde son olarak pandemiden önce deplasmanda oynanan İttifak Holding Konyaspor maçında ilk 11'de sahaya çıkmıştı.



SERDAR AZİZ DÖNDÜ



Sarı-lacivertli ekipte Serdar Aziz, BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında formasına kavuştu. Sakatlığı sebebiyle Kasımpaşa karşısında forma giyemeyen tecrübeli stoper, ilk 11'deki yerini aldı.



LUIZ GUSTAVO YİNE STOPERDE



Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Luiz Gustavo, BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında da savunmada görev yaptı.



Başarılı orta saha, geçtiğimiz hafta Kasımpaşa karşısında yine bu pozisyonda görevlendirilmişti.



HİKMET KARAMAN CEZALI



BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, cezalı olması nedeniyle Fenerbahçe deplasmanında takımının başında görev yapamadı.



Ligde geride kalan hafta oynanan Göztepe maçında kırmızı kart gören Karaman, 1 maç ceza almıştı. Karaman'ın yerine yardımcısı Hasan Özer takımın başında sahaya çıktı.



KADIKÖY'DE TEMPOSUZ İLK YARI



Karşılaşmanın ilk yarısı oldukça düşük tempoda oynandı. İlk yarım saatlik bölümde hem Fenerbahçe hem de Yeni Malatyaspor rakip kaleye gitmekte zorlandı. Savunmaların ön planda olduğu maçın ilk yarısında ilk tehlike konuk ekip Yeni Malatyaspor'dan geldi. Karşılaşmanın 41. dakikasında Acquah'ın uzun pasında savunmanın arkasında topla buluşan Umut Bulut, kalesini terk ederek ceza sahası dışına çıkan Altay Bayındır ile karşı karşıya kaldı. Umut Bulut'un aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak Altay Bayındır'a çarparak kornere çıktı.



F.BAHÇE'NİN İLK İSABETLİ ŞUTU 45+2'DE



Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'u ağırladığı maçta kaleye isabetli ilk şutunu 45+2. dakikada çekti. Garry Rodrigues'in ceza yayı önünden çektiği sert şutta, top kaleci Farnolle'den döndü. İlk yarıda gol çıkmayınca, soyunma odasına golsüz eşitlikle gidildi.



YENİ MALATYASPOR'DAN TEHLİKELER!

EMRE BELÖZOĞLU OYUNA GİRDİ!



Karşılaşmanın ikinci yarısının ilk dakikalarında konuk ekip Yeni Malatyaspor, tehlikeli ataklar üretti. Sarı-lacivertliler, arka arkaya kalesinde tehlikeli pozisyonlar görmesinin ardından oyuncu değişikliğine gidildi. Fenerbahçe'de Jailson kenara gelirken, Emre Belözoğlu oyuna dahil oldu.



GÖKHAN TÖRE KIRMIZI KART GÖRDÜ



Emre Belözoğlu'nun oyuna girmesinin ardından Fenerbahçe topu daha fazla ayağında tutmaya başladı. Rakip kaleye gitmeye başlayan Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'un 10 kişi kalmasının ardından oyunda kontrolü tam anlamıyla eline aldı. Maçın 65. dakikasında Yeni Malatyaspor'da Gökhan Töre, Emre Belözoğlu'na yaptığı müdahale sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Gökhan Töre, hakem Ali Şansalan'a bir şey yapmadığını söylemesine rağmen sonuç değişmedi.



HASAN ALİ ORTALADI, VEDAT MURIQI ATTI



Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'un 10 kişi kalmasının ardından 5 dakikada sonra rakip kalede aradığı golü buldu. Maçın 70. dakikasında Hasan Ali'nin sol kanattan yaptığı ortada pozisyonu kafayla tamamlayan Vedat Muriqi takımını 1-0 öne geçirdi.



YENİ MALATYASPOR'DAN SÜRRPİZ GOL



Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçında öne geçmesinin ardından oyunu kontrolünde götürmeye devam etti. Ancak sarı-lacivertliler, 81. dakikada büyük bir şok yaşadı. Fofana'nın serbest vuruştan yaptığı ortada topa yükselen Youssouf Ndayishimiye, kafa vuruşuyla skora denge getirdi. Bu golün ardından Fenerbahçeli futgbolcular şaşkınlık yaşadı.



YENİ MALATYASPOR BİR ANDA ÖNE GEÇTİ!



Karlşılaşmanın son bölümünde oldukça heyecanlı anlar yaşandı. 86'da Fofa'nın kullandığı serbest vuruşta Youssouf Ndayishimiye'den seken topta gelişine çok sert bir şut çeken Mitchell Donald takımını 2-1 öne geçirdi.



FENERBAHÇE MAÇI BIRAKMADI



Sahasında oynadığı maçı bırakmayan Fenerbahçe, yediği golün ardından hemen rakip kaleye yüklendi. Fenerbahçe, ceza sahasında Vedat Muriqi'nin pasında Ozan Tufan'ın golüyle durumu 2-2'ye getirdi.



OZAN TUFAN 90+6'DA KABUSTAN UYANDIRDI



Beraberlik golünden sonra da ataklarına devam eden Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'u yarı sahasına hapsetti. Karşılaşmanın 90+6. dakikasında Ferdi Kadıoğlu'nun ortasında Ozan Tufan kafayı vurdu ve maçtaki ikinci golünü atarak sarı-lacivertlilere galibiyeti getirdi. Fenerbahçe, 3-2'lik skorla 3 puana ulaştı. Yeni Malatyaspor ise büyük bir şok yaşadı ve haftayı puansız kapattı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

30. dakikada Muric'in şutunda ceza sahasında savunmadan seken top, Ozan Tufan'da kaldı. Bu futbolcunun topu kontrol ettikten sonra yaptığı röveşatada meşin yuvarlak yandan farklı şekilde auta gitti.

41. dakikada Acquah'ın uzun pasında savunmanın arkasında topla buluşan Umut Bulut, kalesini terk ederek ceza sahası dışına çıkan Altay Bayındır ile karşı karşıya kaldı. Umut Bulut'un aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak Altay Bayındır'a çarparak kornere çıktı.

45+2. dakikada Rodrigues'in ceza yayı önünden çektiği sert şutta, top kaleci Farnolle'den döndü.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

56. dakikada sağdan ilerleyen Gökhan Töre'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Umut Bulut'un vuruşunda, kaleci Altay Bayandır'ın da müdahale ettiği meşin yuvarlak yan direkten döndü.

60. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın soldan ortasında, ceza sahasında Muric'in kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

70. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Rodrigues'in pasıyla soldan ceza sahasına giren Hasan Ali Kaldırım'ın ortasında, kale önünde Muric kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

76. dakikada Muric'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Rodrigues'in yakın mesafenden yerden vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe de çarparak auta çıktı.

81. dakikada BtcTurk Yeni Malatyaspor skoru eşitledi. Ceza sahası dışında sağ çaprazda serbest atış kullanan Fofana'nın yaptığı ortada, altıpas çizgisinin hemen gerisinde iyi yükselen Ndayishimiye, kafa vuruşuyla topu filelere yolladı: 1-1.

89. dakikada BtcTurk Yeni Malatyaspor üstürlüğü ele geçirdi. Fofana'nın sağdan kulandığı serbest vuruşta ceza sahasında savunmadan seken topu Ndayishimiye kafayla altıpasın sol çaprazında bulunan Donald'a aktardı. Bu futbolcu, bekletmeden yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 1-2.

90. Fenerbahçe beraberliği sağladı. Deniz Türüç'ün soldan yaptığı ortada ceza sahasında Muric'in indirdiği topla buluşan Ozan Tufan, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara attı: 2-2.

90+6. dakikada Fenerbahçe tekrar öne geçti. Ferdi Kadıoğlu'nun soldan yaptığı ortada, altıpas önünde iyi yükselen Ozan Tufan kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 3-2.



Stat: Ülker

Hakemler: Ali Şansalan, Kerem Ersoy, Mehmet Cem Satman

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Dirar, Serdar Aziz, Gustavo, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 83 Ferdi Kadıoğlu), Jailson (Dk. 62 Emre Belözoğlu), Ozan Tufan, Deniz Türüç, Mehmet Ekici (Dk. 76 Tolgay Arslan), Rodrigues, Muric

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe (Dk. 43 Mustafa Akbaş), Sakıb Aytaç, Robin Yalçın (Dk. 74 Donald), Murat Yıldırım (Dk. 60 Ndayishimiye), Gökhan Töre, Acquah, Hafes (Dk. 61 Kjartansson), Umut Bulut (Dk. 74 Fofana)

Goller: Dk. 70 Muric, Dk. 90 ve 90+6 Ozan Tufan (Fenerbahçe), Dk. 81 Ndayishimiye, Dk. 89 Donald (BtcTurk Yeni Malatyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 65 Gökhan Töre ((BtcTurk Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 19 Deniz Türüç, Dk. 77 Rodrigues, Dk. 80 Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe), Dk. 64 Murat Akbaş, Dk. 71 Farnolle (BtcTurk Yeni Malatyaspor)



