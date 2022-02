Fenerbahçe 90+4'te şoku yaşadı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu karşılaşmasında Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor'u ağırladı. Ülker Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Kayserispor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya tutuk başlayan sarı-lacivertliler, topa sahip olmayı başarsa da istediği pozisyonları bulamadı ve ilk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.



Kayserisporlu futbolcu Uğur Demirok'un ilk yarının son dakikasında direkt kırmızı kart görmesi sonrası ikinci yarıya avantajlı başlayan Fenerbahçe , oyunu rakip kaleye yıksa da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi.



Konuk ekip, maçın son dakikasında kazanılan serbest vuruşta Ramazan Civelek'in topu ağlara göndermesiyle, sahadan 1-0 galip ayrıldı. Son saniyede gelen golün ardından hakem Arda Kardeşler, santra yaptırmadan müsabakayı bitirdi.



Bu sezon ligde istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe , kupaya da son 16 turunda veda etmekten kurtulamadı.



Kayserispor ise çeyrek finale yükselen taraf oldu.



FENERBAHÇE 11'İNDE 3 DEĞİŞİKLİK



Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Yukatel Kayserispor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ligde son oynadıkları Medipol Başakşehir maçına göre ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti.



Deneyimli teknik adam, Medipol Başakşehir maçında ilk 11'e sürdüğü Jose Sosa ve Dimitris Pelkas'ı yedek soyundururken, bu isimlerin yanı sıra sakatlığı bulunan İrfan Can Kahveci'yi de oynatamadı. Kartal, Sosa'nın yerine Ozan Tufan'ı, İrfan Can Kahveci'nin yerine Mert Hakan Yandaş'ı ve Dimitris Pelkas'ın yerine de Enner Valencia'yı ilk 11'de görevlendirdi.



İsmail Kartal, Kayserispor karşısında kalede Berke Özer'i oynatırken, savunma dörtlüsünü Nazım Sangare, Kim Min-jae, Attila Szalai ve Ferdi Kadıoğlu'ndan oluşturdu. Orta sahaya Ozan Tufan, Miguel Crespo ve Mert Hakan Yandaş'ı süren Kartal, kenarlarda ise Bright Osayi-Samuel ile Enner Valencia'yı oynattı. Tecrübeli çalıştırıcı, forvet hattında ise Mergim Berisha'ya şans tanıdı.



Fenerbahçe'de Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Jose Sosa, Diego Rossi, Dimitris Pelkas, Serdar Dursun, Arda Güler, Marcel Tisserand, Çağtay Kurukalıp ve Burak Kapacak ise İsmail Kartal'dan şans bekledi.



FENERBAHÇE KADROSUNDA 6 EKSİK



Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor karşısında 6 oyuncusundan yararlanamadı.



Sarı-lacivertlilerde Altay Bayındır, Filip Novak, Luiz Gustavo, İrfan Can Kahveci, Miha Zajc ve Mesut Özil, kadroda yer almadı.



MERT HAKAN 5 MAÇ SONRA 11'DE



Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Mert Hakan Yandaş, 5 maç sonra ilk 11'de şans buldu.



27 yaşındaki futbolcu, ligde son olarak Adana Demirspor karşısında ilk 11'de oynamıştı.



Söz konusu maçın ardından sakatlanan Mert Hakan, Fraport TAV Antalyaspor, Altay ve Demir Grup Sivasspor maçlarında yer alamamıştı.



Deneyimli orta saha, ligde son maçta Medipol Başakşehir'e karşı ise son bölümde oyuna girmişti.



TARAFTARLAR İLGİ GÖSTERMEDİ



Fenerbahçe taraftarları, Yukatel Kayserispor maçına ilgi göstermedi. Ülker Stadı'nda oynanan müsabakada az sayıda taraftar takımına destek verdi.



MAÇTAN DAKİKALAR



72. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın uzaktan sert vuruşunda yan kale direğine çarpan top oyun alanına döndü.

90+4. dakikada ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Ramazan Civelek'in şutunda, barajda Berisha'ya çarpan top ağlara gitti: 0-1.



Stat: Ülker

Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Kısal, Hakan Yemişken

Fenerbahçe: Berke Özer, Nazım Sangare (Dk. 66 Rossi), Min-jae, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Osayi-Samuel, Ozan Tufan (Dk. 49 Pelkas), Crespo, Mert Hakan Yandaş, Valencia (Dk. 66 Serdar Dursun), Berisha

Yukatel Kayserispor: Bilal Bayazit, Onur Bulut, Mert Çetin, Uğur Demirok, Carole, Abdulkadir Parmak (Dk. 46 Attamah), İbrahim Akdağ (Dk. 85 Ramazan Civelek), Mane (Dk. 46 Hosseini), Emrah Başsan, Bertolacci (Dk. 73 Kemen), Mustafa Pektemek (Dk. 46 Cardoso)

Gol: Dk. 90+4 Ramazan Civelek (Yukatel Kayserispor)

Kırmızı kart: Dk. 45+3 Uğur Demirok (Yukatel Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 74 Bilal Bayazit, Dk. 75 Kemen (Yukatel Kayserispor), Dk. 84 Min-jae (Fenerbahçe)





