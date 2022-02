Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasının kapanış maçında Kasımpaşa ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanna mücadeleyi konuk ekip Fenerbahçe 2-1'lik skorla kazandı.



Fenerbahçe'yi öne geçiren golü 6. dakikada Miha Zajc attı. Kasımpaşa adına beraberlik golünü ise 67. dakikada Jackson Muleka attı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 90+1. dakikada Attila Szalai attı.



Kasımpaşa'da Awer Mabil 90+7. dakikada kırmızı kart gördü.



Kasımpaşa'ya konuk olduğu 18. maçta 16. kez kazanan Fenerbahçe, ekim ayından bu yana ilk kez üst üste 3 galibiyet aldı ve puanını 46'ya yükseltti. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Kasımpaşa ise 29 puanda kaldı.



Fenerbahçe, gelecek hafta Trabzonspor'u ağırlayacak. Kasımpaşa ise Göztepe deplasmanına gidecek.



FENERBAHÇE 11'İNDE 7 DEĞİŞİKLİK



Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki Slavia Prag maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 1'i zorunlu 7 değişiklik yaptı.



Kartal, sakatlığı sebebiyle Ferdi Kadıoğlu'nu kadroya alamazken, Marcel Tisserand, Mert Hakan Yandaş, Jose Sosa, Enner Valencia, Dimitris Pelkas ve Serdar Dursun'u ise yedek kulübesine çekti.



Deneyimli çalıştırıcı, bu isimlerin yerine ise Kim Min-jae, Miguel Crespo, Miha Zajc, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi, Arda Güler ve Mergim Berisha'yı sahaya sürdü.



Fenerbahçe, Kasımpaşa maçına Altay Bayındır, Bright Osayi-Samuel, Kim Min-jae, Serdar Aziz, Attila Szalai, Miguel Crespo, Miha Zajc, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi, Arda Güler, Mergim Berisha ilk 11'i ile çıktı.



Sarı-lacivertlilerde Berke Özer, Jose Sosa, Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş, Enner Valencia, Dimitris Pelkas, Serdar Dursun, Nazım Sangare, Marcel Tisserand ve Çağtay Kurukalıp ise kulübede forma bekledi.



İRFAN CAN KAHVECİ 5 MAÇ SONRA 11'DE



Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan İrfan Can Kahveci, 5 maç sonra formasına kavuştu.



Milli futbolcu, omzundan yaşadığı sakatlık nedeniyle UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Slavia Prag ile oynanan 2 maçın yanı sıra, Türkiye Kupası'nda Yukatel Kayserispor ve ligde ise GZT Giresunspor ile Atakaş Hatayspor müsabakalarında forma giyememişti.



İrfan Can, Kasımpaşa maçıyla yeniden 11'deki yerini aldı.



ARDA GÜLER YİNE SAHADA



Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Arda Güler, Hatayspor maçının ardından Kasımpaşa karşısında da sahaya ilk 11'de çıktı.



Slavia Prag maçında Kartal'ın yedek soyundurduğu ve oyuna girdikten sonra büyük beğeni toplayan 17 yaşındaki oyuncu, Kasımpaşa maçında ilk 11'de yer aldı.



FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK



Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında 4 oyuncusundan yararlanamadı.



Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Luiz Gustavo, Ferdi Kadıoğlu ve Filip Novak'ın yanı sıra henüz hazır olmayan Mesut Özil kadroda yer almadı.



ÇAĞTAY YEDEK KULÜBESİNDE



Fenerbahçe'nin genç sol beki Çağtay Kurukalıp, eski takımına karşı karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.



Fenerbahçe'nin ligde son olarak oynadığı Hatayspor maçına ilk 11'de başlayan ve taraftarın beğenisini kazanan genç oyuncu, Slavia Prag karşısında ise forma giyememişti.



Sarı-lacivertlilerin sol bekleri Filip Novak ve Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığında sol bekte oynaması beklenen Çağtay, yedek kulübesine çekilirken, teknik direktör Kartal o pozisyonda Attila Szalai'yi tercih etti.



KASIMPAŞA'DA İKİ EKSİK



Kasımpaşa'da Fenerbahçe mücadelesinde 2 futbolcu takımını yalnız bıraktı.



Lacivert-beyazlı ekipte Jeffrey Bruma ile Sakıb Aytaç, sakatlıkları sebebiyle görev alamadı.



İLK TEHLİKE KASIMPAŞA'DAN



İki takım da maça hücum ve gol düşüncesiyle başladı. İlk tehlikeli atağı 4. dakikada Kasımpaşa düzeledi ve Ben Ouanes'in şutunda Altay gole izin vermedi.



MIHA ZAJC'TAN MÜKEMMEL PLASE



Fenerbahçe ilk etkili atağında, Miha Zajc'ın plase tek vuruşuyla öne geçti.



6. dakikada Diego Rossi'nin pasında Hadergjonaj'dan seken top ceza alanı sol çaprazında Zajc'a geldi. Sloven oyuncu, sağ ayağının içiyle harika bir şut çıkardı ve kaleci Ertuğrul'un bakışları arasında top uzak köşeden ağlarla buluştu.



KASIMPAŞA GELDİ, ALTAY DİRENDİ



1-0'dan sonra Kasımpaşa, oyunun kontrolünü aldı. Fenerbahçe kalesinde etkili ataklar yapan ve üst üste pozisyonlar bulan Kasımpaşa, Altay Bayındır engeline takıldı. Fenerbahçe'nin milli kalecisi, kritik pozisyonlarda zorlu kurtarışlar yaparak skoru tutmayı başardı.



Altay, özellikle 45. dakikada Umut Bozok'un gelişine yarım volesine yaptığı kurtarışla kalesinde devleşti.



Fenerbahçe, Zajc'ın golü ve Altay'ın kurtarışlarıyla ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.



İKİNCİ YARIDA ÜST ÜSTE DEĞİŞİKLİKLER



Kasımpaşa, ikinci yarıya da oyun üstünlüğünü koruyarak başladı. Ancak, ikinci yarıda temposu düşen Kasımpaşa'da teknik direktörü Sami Uğurlu, 3 değişiklik birden yaptı. Umut Bozok, Eysseric ve Fall oyundan çıkarken Muleka, Travnik ve Awer Mabil oyuna dahil oldu.



Fenerbahçe'de ise İsmail Kartal'ın ilk müdahalesi 66. dakikada geldi ve Berisha ile Arda'nın yerine Serdar Dursun ve Mert Hakan oyuna girdi.



KASIMPAŞA'NIN YENİLERİ GOL BULDU



Kasımpaşa, Fenerbahçe'nin değişikliklerinden 1 dakika sonra yeni giren oyuncularıyla golü buldu.



Awer Mabil, sol kanatta İrfan'dan sıyrıldıktan sonra ortasını yaptı. Arka direkte topa iyi yükselen Jackson Muleka, Szalai'ye rağmen kafa vuruşunu yaptı ve skora dengeyi getirdi.



ALTAY YİNE SAHNE ALDI



Kasımpaşa, 1-1'den sonra da ilk tehlikeli pozisyonu yakalayan takım oldu. 71. dakikada Hajradinovic'in ceza sahası yayı üzerinden yaptığı sert vuruşu Altay köşeden çıkardı. Dönen topta Muleka karşı karşıya kaldı, Altay bir kez daha gole izin vermedi.



Mücadelenin sonunda Fenerbahçe ve Kasımpaşa, üstünlük sayısı için riskler almaya başladı.



ATTILA SZALAI 90'DA SAHNE ALDI



Fenerbahçe, 6 dakika uzayan mücadelenin 1. uzatma dakikasında Valencia'nin indirip Szalai'nin arka direkte yaptığı vuruşla golü buldu ve mücadeleyi 2-1 kazandı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



6. dakikada Rossi'nin şık pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Zajc'ın arka direğe plasesinde top ağlara gitti: 0-1.

15. dakikada Umut Bozok'un ceza sahası dışından şutunda, kaleci Altay topu kornere çeldi.

18. dakikada Altay'ın uzun pası sonucunda oluşan karambolde topu önünde bulan Berisha'nın kaleciyle karşı karşıya şutunda, top direk dibinden auta çıktı.

23. dakikada Zajc'ın savunma arkasına pasıyla ceza sahasına giren Rossi'nin rakibinden sıyrıldıktan sonra arka direğe şutunda, top üstten auta gitti.

24. dakikada soldan Mortadha'nın ortasına penaltı noktası civarından Hajradinovic'in kafa vuruşunda, top kalecide kaldı.

36. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Kullanılan yan topun ardından ark direkte sağ çaprazda topu önünde bulan Fall'ın şutunda kaleci Altay köşeye giden topu oyun alanına çeldi. Sol çaprazda meşin yuvarlağı önünde bulan Mortadha'nın şutunda, direkten dönen topu savunma uzaklaştırdı.

45+1. dakikada Mortadha'nın soldan etkili ortasına penaltı noktası civarında Umut Bozok'un vole vuruşunda, kaleci Altay topu güçlükle kornere çeldi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



67. dakikada Kasımpaşa beraberliği sağladı. Sol kanatta topla buluşan Mabil, son çizgiye yakın bir noktadan ceza sahasına ortaladı. Arka direkte Muleka'nın yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1.

82. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Pelkas'ın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Szalai, meşin yuvarlağı bekletmeden arka direkteki Serdar Dursun'a gönderdi. Serdar'ın yerden sert gelen ortaya istediği vuruşu yapamaması üzerine meşin yuvarlak auta çıktı.

87. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza yayının sağından yaptığı ortada Kasımpaşa savunmasının uzaklaştırmak istediği top Zajc'ın önüne düştü. Bu oyuncunun ceza sahası içinde bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

90+1. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Crespo'nun ceza sahasına uzun ortasında Valencia'dan seken topu Tarkan Serbest uzaklaştırmak istedi. Topu kontrol eden Szalai'in ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta, savunmaya da çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.



Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Mehmet Kısal

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Spajic (Dk. 90+4 Donk), Tarkan Serbest, Hadergjonaj, Evren Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Eysseric (Dk. 60 Travnik), Hajradinovic, Fall (Dk. 60 Mabil), Mortadha, Umut Bozok (Dk. 60 Muleka)

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Kim Min-jae, Szalai, Zajc (Dk. 90 Valencia), Crespo, İrfan Can Kahveci (Dk. 81 Pelkas), Arda Güler (Dk. 66 Mert Hakan Yandaş), Rossi, Berisha (Dk. 66 Serdar Dursun)

Goller: Dk. 6 Zajc, Dk. 90+1 Szalai (Fenerbahçe), Dk. 67 Muleka (Kasımpaşa)

Kırmızı kart: Dk. 90+7 Mabil (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 48 Eysseric, Dk. 90+3 Evren Eren Elmalı, Dk. 90+4 Spajic, Dk. 90+7 Donk (Kasımpaşa), Dk. 86 Serdar Dursun (Fenerbahçe)





İLGİLİ VİDEO