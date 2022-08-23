Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 4-2'lik skorla kazandı.



Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri; 19. dakikada penaltıdan ve 41. dakikada Enner Valencia, 47. dakikada Miha Zajc ve 83. dakikada Ezgjan Alioski kaydetti. Sarı-lacivertlilerin Ekvadorlu yıldızı Valencia, bu golleriyle birlikte 3 haftada 6 gole ulaştı.



Karşılaşmada Adana Demirspor'un golleri 56. dakikada penaltıdan Younes Belhanda ve 66. dakikada yeni transfer Artem Dzyuba'dan geldi.



Bu sonucun ardından Fenerbahçe, ligdeki puanını 7'ye yükseltti ve liderliğe yükseldi. Adana Demirspor, 6 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe, Konyaspor deplasmanına gidecek. Adana Demirspor, sahasında Ümraniyespor'u ağırlayacak.



JESUS'TAN 5 DEĞİŞİKLİK



Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Adana Demirspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, UEFA Avrupa Ligi'nde Austria Wien ile oynanan maçının ilk 11'ine göre farklı bir kadroyla takımını sahaya sürdü.



Tecrübeli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Austria Wien müsabakasındaki gibi yine üçlü savunmayı tercih etti. 68 yaşındaki çalıştırıcı, Adana Demirspor'a karşı son maça göre ilk 11'inde biri zorunlu 5 değişiklik yaptı.



Austria Wien karşısında kas yorgunluğu yaşayan Joshua King'i Adana Demirspor maçının kadrosuna almayan Jesus; Avrupa Ligi mücadelesinde ilk 11'de sahaya sürdüğü İsmail Yüksek, Miguel Crespo, Rossi ve Ezgjan Alioski'yi ise Adana Demirspor karşısında yedek soyundurdu.



Başarılı teknik adam, bu isimlerin yerine Willian Arao, Miha Zajc, Lincoln Henrique, Emre Mor ve Enner Valencia'yı ilk 11'de oynattı.



Adana Demirspor karşısında yine kalede Altay Bayındır'a şans veren Jesus, savunma üçlüsünü Mauricio Lemos, Attila Szalai ve Luan Peres ile oluşturdu.



Orta alanda Willian Arao ve Miha Zajc ikilisi oynarken, Ferdi Kadıoğlu sağda, Lincoln Henrique solda görev yaptı. Sarı-lacivertlilerde hücumda ise Emre Mor, Enner Valencia ve Serdar Dursun gol aradı.



Sarı-lacivertlilerde ayrıca Ertuğrul Çetin, Bright Osayi-Samuel, Gustavo Henrique, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci ve Joao Pedro yedekler arasında bulundu.



JOAO PEDRO İLK KEZ KADRODA



Fenerbahçe'nin yeni transferi Joao Pedro, sarı-lacivertli formayla ilk kez kadroda yer aldı.



Transferi büyük ses getiren ancak sakatlığı sebebiyle uzun süre takımdan uzak kalan Pedro, Adana Demirspor maçında yedekler arasında başladı.



FENERBAHÇE'DE 8 EKSİK



Fenerbahçe, Adana Demirspor karşısında 8 futbolcusundan yararlanamadı.



Sarı-lacivertlilerde Joshua King'in yanı sıra sakatlığı bulunan Nazım Sangare, Serdar Aziz ve Bruma, Adana Demirspor karşısında forma giyemedi.



Bu oyuncuların yanı sıra ailesindeki özel bir durum nedeniyle yönetim ve teknik heyetten izin alan Arda Güler, karşılaşmada yer almadı.



Teknik direktör Jorge Jesus'un kadroda düşünmediği isimlerden Dimitris Pelkas ve Mergim Berisha'nın yanı sıra Filip Novak da teknik heyet tarafından kadroya dahil edilmedi.



TRİBÜNLERDEN BÜYÜK DESTEK



Fenerbahçeli taraftarlar, Adana Demirspor müsabakasına da yoğun ilgi gösterdi.



Maça saatler kala stat civarında toplanan ve marşlar ile müsabakayı bekleyen sarı-lacivertliler, tribünlerin tamamını doldurdu.



Fenerbahçeli taraftarlar, karşılaşma öncesinde tek tek tribünlere çağırdığı sarı-lacivertli oyunculara moral verdi.



Öte yandan Adana Demirspor taraftarları da kendileri için ayrılan tribünün büyük kısmını doldurarak takımlarına destek verdi.



FENERBAHÇE BASKISI VE PENALTI



Fenerbahçe, karşılaşmaya baskılı başladı. Ev sahibi olmanın da avantajıyla taraftarının desteğini alan sarı-lacivertliler, maçın ilk dakikalarında rakibini 3. bölgede karşılamaya çalıştı. Fenerbahçe, 17. dakikada ise penaltı kazandı. Bu dakikada Enner Valencia, ceza sahasında Kevin Rodrigues'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Abdulkadir Bitigen oyunu sürdürdü. Ardından VAR hakemi Hakan Ceylan'dan gelen uyarı sonrası Bitigen pozisyonu izledi ve penaltı noktasını gösterdi.



ENNER VALENCIA TOPU AĞLARA GÖNDERDİ



Fenerbahçe'de penaltıda topun başına Enner Valencia geçti. Ekvadorlu futbolcu hata yapmadı ve takımını karşılaşmada 1-0 öne geçirdi.



DEVRE BİTMEDEN FARK 2'YE ÇIKTI



Fenerbahçe, devre bitmeden farkı 2'ye çıkardı. Sarı-lacivertlilerde Serdar Dursun'dan seken topu alan Enner Valencia, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Tecrübeli futbolcu, kaleci Ertaç'tan sıyrılıp topu filelere gönderdi ve takımını 2-0 öne geçirdi.



ÖNCE PENALTI SONRA OFSAYT KARARI



Maçın 43. dakikasında Henry Onyekuru, Ferdi Kadıoğlu'nun müdahalesinin ardından yerde kaldı ve hakem Abdulkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi. Ancak VAR uyarısının ardından pozisyon öncesinde ofsayt olduğu belirtildi.



Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



ZAJC DURUMU 3-0 YAPTI



Fenerbahçe, ikinci yarının hemen başında skoru 3-0'a taşıdı. 48. dakikada Serdar Dursun, ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşu savunmadan sekere ceza sahasındaki Lincoln Henrique'nin önünde kaldı. Brezilyalı futbolcunun penaltı noktasına çevirdiği topu Miha Zaj ağlara gönderdi.



SZALAI ONYEKURU'YU DÜŞÜRDÜ



Karşılaşmanın 55. dakikasında Adana Demirspor penaltı kazandı. Akdeniz ekibinde savunmanın arkasına sarkan Onyekuru, ceza sahası içerisinde Attila Szalai'nin mühalesiyle yerde kaldı. Abdulkadir Bitigen, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda Younes Belhanda 56. dakikada skoru 3-1'e getiren golü attı.



FENERBAHÇE'DE 3 DEĞİŞİKLİK BİRDEN



Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 61. dakikada oyuna müdahale etti. Sarı-lacivertlilerde Serdar Dursun, Arao ve Zajc kenara geldi. Rossi, İsmail Yüksek ve Mert Hakan Yandaş oyuna girdi.



FENERBAHÇE SAVUNMASINDA BÜYÜK HATA



Adana Demirspor, karşılaşmanın 66. dakikasında farkı bire indirdi. Bu dakikada soldan gelen ortada Attila Szalai topu uzaklaştıramadı. Ardından top dışarıya çıkmadan Onyekuru araya girdi ve topu altı pasa çıkardı. Akdeniz ekibinin yeni transferi Artem Dzyuba boş kaleye topu ağlara gönderdi.



ADANA DEMİRSPOR 10 KİŞİ



Adana Demirspor, 82. dakikada 10 kişi kaldı. Yaroslav Rakitskiy, Diego Rossi'yi faul ile durdurdu. Hakem Abdulkadir Bitigen, VAR uyarısı sonrası Ukraynalı futbolcuyu kırmızı kartla cezalandırdı.



ALIOSKI SAHNE ALDI



Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Ezgjan Alioski, sarı-lacivertlilerdeki ilk golünü attı. 83. dakikada ceza sahasında topu önünde bulan Makedon sol bek, sert bir vuruş yaparak durumu 4-2'ye getirdi.



Fenerbahçe, karşılaşmadan 4-2'lik üstünlükle ayrıldı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



4. dakikada hızlı gelişen Adana Demirspor atağında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Onyekuru'nun ortasında altıpasta Dzyuba topa dokunamadı. Atağın devamında Lincoln Henrique topu kornere gönderdi.



14. dakikada duran top organizasyonunda meşin yuvarlağın başına geçen Lincoln Henrique, solda müsait durumda Ferdi Kadıoğlu'nu gördü. Ferdi'nin bekletmeden penaltı noktası civarına ortasında, Arao'nun kafa vuruşunda top kalecide kaldı.



17. dakikada Emre Mor'un pasında ceza sahası içi sağ çaprazda Valencia, Rodrigues'in müdahalesiyle yerde kaldı. Video Yardımcı Hakem'in (VAR) uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Abdulkadir Bitigen, 19. dakikada penaltı noktasını gösterdi.



20. dakikada Fenerbahçe golü buldu. Penaltı noktasında topun başına gelen Valencia, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0



23. dakikada Lincoln Henrique'nin yaklaşık 30 metreden sağ çaprazdan kullandığı serbest atışta, ceza sahası içi sol çaprazda Szalai'nin kafa vuruşunda top yandan auta gitti.



41. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen atakta rakip savunmada Samet Akaydın'ın hatasında Serdar Dursun'dan seken topla orta alanda buluşan Valencia, meşin yuvarlağı ceza sahasına kadar sürdükten sonra kaleciden de kurtardığı topu ağlara gönderdi: 2-0



Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





46. dakikada Serdar Dursun'un pasıyla ceza sahasına giren Emre Mor'un sağ çaprazdan şutunda, top yandan auta çıktı.



47. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Ceza sahası dışından Serdar Dursun'un şutunda savunmadan seken top ceza sahası içi sol çaprazda Lincoln Henrique'nin önünde kaldı. Lincoln'ün bekletmeden yerden penaltı noktası civarına çıkardığı topla buluşan Zajc, meşin yuvarlağı düzgün bir vuruşla filelere gönderdi: 3-0



53. dakikada soldan Lincoln Henrique'nin ortasında arka direkte topla buluşan Ferdi Kadıoğlu'nun gelişine sert şutunda, kaleci meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.



Aynı dakikada Adana Demirspor penaltı kazandı. Belhanda'nın savunma arkasına ara pasına hareketlenen Onyekuru, ceza sahası içinde Szalai tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi.



56. dakikada topun başına geçen Belhanda, kaleci Altay'ı ve meşin yuvarlağı farklı köşelere gönderdi: 3-1



60. dakikada Belhanda'nın ara pasıyla soldan ceza sahasına giren Onyekuru'nun yerden şutunda, kaleci Altay meşin yuvarlağı kontrol etti.



61. dakikada Adana Demirspor yarı sahasının ortalarında topla buluşan Emre Mor, 3 oyuncuyu çalımlayarak ceza sahasına girdi. Emre'nin şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.



65. dakikada savunma arkasına atılan uzun topa hareketlenen Yusuf Sarı'nın ceza sahasına girdikten sonra karşı karşıya şutunda, kaleci Altay topu son anda çeldi. Atağın devamında savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.



66. dakikada Adana Demirspor farkı bire indirdi. Savunmada Szalai'nin hatasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Onyekuru, Lemos'tan sıyrıldıktan sonra son anda Altay'ın üzerinden topu içeri çevirdi. Kale çizgisi üzerinde Dzyuba meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 3-2



83. dakikada Fenerbahçe farkı tekrar 2'ye çıkardı. Sağdan Rossi'nin kullandığı duran topta arkaya aşırılan meşin yuvarlak, ceza sahası içi sol çaprazda Alioski'nin önünde kaldı. Bu oyuncu, kontrol ettiği meşin yuvarlağı güzel bir vuruşla filelerle buluşturdu: 4-2.



Maçta başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe sahadan 4-2 galip ayrıldı.



Stat: Ülker



Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Esat Sancaktar, Kamil Çetin



Fenerbahçe: Altay Bayındır, Lemos, Szalai, Peres, Arao (Dk. 61 İsmail Yüksek), Zajc (Dk. 62 Mert Hakan Yandaş), Ferdi Kadıoğlu, Lincoln Henrique (Dk. 88 Osayi-Samuel), Emre Mor (Dk. 80 Alioski), Valencia, Serdar Dursun (Dk. 61 Rossi)



Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson (Dk. 90+4 Berk Yıldız), Samet Akaydın, Rakitskyi, Rodrigues, Gökhan İnler (Dk. 62 Stambouli), Ndiaye, Akintola (Dk. 46 Yusuf Sarı), Belhanda, Onyekuru, Dzyuba (Dk. 87 Assombalogna)



Goller: Dk. 20 (Penaltıdan) ve 41 Valencia, Dk. 47 Zajc, Dk. 83 Alioski (Fenerbahçe), Dk. 56 Belhanda (Penaltıdan), Dk. 66 Dzyuba (Adana Demirspor)



Kırmızı kart: Dk. 82 Rakitskyi (Adana Demirspor)



Sarı kartlar: Dk. 13 Samet Akaydın, Dk. 18 Belhanda, Dk. 38 Akintola, Dk. 66 Onyekuru (Adana Demirspor), Dk. 45+4 Arao, Dk. 49 Zajc, Dk. 53 Szalai (Fenerbahçe)





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ