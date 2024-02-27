Fenerbahçe, 17 maç sonra kaybetti

MKE Ankaragücü mağlubiyetiyle kupaya veda eden Fenerbahçe tam 17 maç sonra mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, 17 maç sonra kaybetti
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27 Şubat 2024 23:35
MKE Ankaragücü'ne kaybeden Fenerbahçe, 17 resmi maç sonra yenildi.

Son mağlubiyetini UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 30 Kasım'daki Nordsjaelland karşısında 6-1'lik skorla yaşayan sarı-lacivertliler, daha sonraki 17 resmi maçını da kaybetmemişti.

Bu maçtan sonra Süper Lig'de 14, Türkiye Kupası'nda 2, Avrupa'da ise 1 maça çıkan Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda 14 galibiyet, 3 beraberlik almıştı.

Fenerbahçe'nin bu serisine 3 ay sonra MKE Ankaragücü son verdi.

 

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