Fenerbahçe 11 yıl sonra bir ilk için sahada

Türk futbolu adına kritik bir akşam. Avrupa kupalarındaki tek temsilcimiz Fenerbahçe'nin, Konferans Ligi çeyrek finalindeki rakibi Yunanistan'ın köklü ekibi Olympiakos.
İlk maçı 3-2 kaybeden sarı-lacivertliler sahasında turu getirecek bir sonuç arayacak. Kanarya'ya iki fark gerekiyor. Fenerbahçe'nin tek farklı galibiyetlerinde maç uzatmaya, sonuç değişmezse penaltılara gidecek. Oly, galibiyeti ve maçın berabere bitmesi halinde tur atlayacak.
2013'TEN SONRA BİR İLK
Fenerbahçe, Türk futboluna 11 yıl sonra bir ilki yaşatmak istiyor. Türk futbol takımları, Avrupa kupalarında en son yarı finali 2012-13 sezonunda yine Fenerbahçe ile görmüştü.
Aykut Kocaman'ın öğrencileri Avrupa Ligi'nde Lazio'yu eleyip yarı finale çıkmış ancak Benfica'yı geçemeyince finali görememişti. Kupa 3'te final, Atina'daki Ayasofya Stadı'nda.
İlk maçı 3-2 kaybeden sarı-lacivertliler sahasında turu getirecek bir sonuç arayacak. Kanarya'ya iki fark gerekiyor. Fenerbahçe'nin tek farklı galibiyetlerinde maç uzatmaya, sonuç değişmezse penaltılara gidecek. Oly, galibiyeti ve maçın berabere bitmesi halinde tur atlayacak.
2013'TEN SONRA BİR İLK
Fenerbahçe, Türk futboluna 11 yıl sonra bir ilki yaşatmak istiyor. Türk futbol takımları, Avrupa kupalarında en son yarı finali 2012-13 sezonunda yine Fenerbahçe ile görmüştü.
Aykut Kocaman'ın öğrencileri Avrupa Ligi'nde Lazio'yu eleyip yarı finale çıkmış ancak Benfica'yı geçemeyince finali görememişti. Kupa 3'te final, Atina'daki Ayasofya Stadı'nda.
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