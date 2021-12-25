Feghouli: "Kerem benim küçük kardeşim"

Galatasaraylı Sofiane Feghouli, Fraport TAV Antalyaspor'u mağlup ettikleri maç sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Feghouli: 'Kerem benim küçük kardeşim'
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25 Aralık 2021 18:28
Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 mağlup ettikleri mücadeleyi değerlendirdi.

Maçı yorumlayan Feghouli, "Kazandık ve çok mutlu oldum. Geçen maçlarda da iyi oynadık ama sonuç alamadık. Yeni bir takım, birlikte oynayarak uyum sağlıyoruz. Kaybettiğimizde de, kazandığımızda da birlikteyiz. Çok puan farkı var ama yukarıya çıkmak için elimizden geleni yapacağız." açıklamasını yaptı.

"KEREM'E TAVSİYELER VERİYORUM"

Kerem Aktürkoğlu ile ilgili gelen soruya Cezayirli yıldız, "Kerem Aktürkoğlu maşallah çok yetenekli bir oyuncu. Genç olarak geldi ve kendini geliştirdi. Galatasaray'da bir yer yaptı. Ona küçük kardeşim olarak tavsiyeler veriyorum, daha da iyi olacak." cevabını verdi.


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