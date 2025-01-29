Fatma Şahin'den Selçuk İnan paylaşımı

Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin, Galatasaray maçı öncesi Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan ile paylaşım yaptı.

, Fotoğraf; X.com
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Fatma Şahin'den Selçuk İnan paylaşımı
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29 Ocak 2025 23:40
Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin, Galatasaray maçı öncesi Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan ile paylaşım yaptı.

Şahin, paylaşımında, "Galatasaray maçı için söz aldım." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK, 3 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'da evinde Galatasaray'ı konuk edecek.
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