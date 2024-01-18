Fatih Terimli Panathinaikos çeyrek finalde!

Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, Yunanistan Kupası son 16 turu maçında Olympiakos'a penaltılarda 7-6 üstünlük kurdu ve kupada çeyrek finale yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fatih Terimli Panathinaikos çeyrek finalde!
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18 Ocak 2024 01:01
Son güncelleme 18 Ocak 2024 01:06
Yunanistan Kupası son 16 turu ikinci maçında Olympiakos ile Panathinaikos karşı karşıya geldi.

Karşılaşmada iki takımın da atakları sonuç vermedi ve 90 dakika 0-0 sona erdi.

İlk maçtaki 1-1'lik eşitlik sonrası mücadele uzatmalara gitti. Uzatmalarda da gol sesi çıkmadı ve penaltı atışlarına geçildi.

Panathinaikos, Olympiakos'a penaltılarda 7-6 üstünlük sağladı ve Yunanistan Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

SAMET'İ FORVETE YOLLADI

Fenerbahçe'den transfer edilen Samet Akaydin maça 106. dakikada dahil oldu. Teknik direktör Fatih Terim, Olympiakos karşısında Samet Akaydin'i santrfor mevkine yolladı.

HENÜZ YENİLGİ YÜZÜ GÖRMEDİ

Fatih Terim, Panathinaikos'un başında ligde çıktığı 5 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik aldı. Deneyimli çalıştırıcı, kupada oynadığı Olympiakos'u da 2 maçın ardından saf dışı bıraktı. Fatih Terim 5 maçta henüz yenilgi yüzü görmedi.

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